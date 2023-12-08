Искусственный интеллект повсюду: названы ключевые особенности Windows 12

Александр



Инсайдеры поделились с журналистами сайта Windows Central подробностями разработки операционной системы Windows 12. Microsoft создаёт её с упором на всеобъемлющее использование возможностей искусственного интеллекта и нейросетей.

Самым заметным нововведением должен  стать нейросетевой помощник Copilot, который, помимо прочего, будет помогать пользователю находить нужную информацию. К примеру, человек сможет писать или говорить ему «Найди документ, который мне прислали в WhatsApp несколько дней назад» — и Copilot найдёт этот документ или предложит несколько вариантов, даже не требуя имя отправителя и точное название файла.

Copilot также будет запоминать, с какими сайтами и приложениями взаимодействовал пользователь и позволит прокручивать шкалу времени, чтобы вернуться к нужной информации. Например, при вводе запроса «финансы в 2024 году» помощник покажет на экране историю веб-сёрфинга и локального использования файлов, связанные с этой информацией. Нейросети будут отвечать в Windows 12 и за другие задачи. Например, они смогут увеличивать качество изображения в играх и видео и осуществлять голосовой или субтитровый перевод с одного языка на другой в режиме реального времени. Обладатели подписки Windows 365 получат доступ к нейросетевым инструментам, встроенным в офисные и корпоративные приложения.

По слухам, анонс Windows 12 состоится в июне 2024 года, после чего участники программы Windows Insider начнут получать предварительные тестовые сборки. Релиз этой операционной системы состоится в октябре того же года.

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