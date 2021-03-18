





macOS долгое время считалась максимально безопасной системой, однако в последний год ситуация серьезно ухудшилась. Так, исследователи из AV-TEST, занимающиеся компьютерной безопасностью, обнаружили более 670 000 вредоносных программ под ОС от Apple в 2020 году. Для сравнения, годом ранее их было порядка 56 000, а в 2018 году — около 92 000.Более того, за один 2020 год было обнаружено в три раза больше вирусов под macOS, чем за 7 предыдущих лет: тогда специалисты AV-TEST отследили суммарно 220 000 зловредов. Иными словами, на данный момент под macOS появляется в среднем 2000 новых угроз каждый день.Однако эти цифры меркнут в сравнении с количеством вирусов под Windows. Так, в прошлом году тоже был поставлен рекорд — больше 91 миллиона зловредов. В 2019 году их было обнаружено чуть меньше, 89 миллионов. То есть получается, что под Windows создается в среднем 250 000 вирусов в день, или почти 3 зловреда в секунду.