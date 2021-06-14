Во-первых, специально для азиатского рынка Apple представила те же самые модели iPhone, но с двумя физическими лотками для SIM. Это помогло ей лучше конкурировать там с Xiaomi и Huawei.

Во-вторых, в девайсах от Apple появилась поддержка e-SIM, которая во многих странах вполне может заменить вторую физическую «симку».

Одним из главных аргументов фанатов Android против iPhone всегда было количество SIM-карт в смартфоне. До последнего времени iPhone поддерживал только одну «симку» — отчасти это объяснялось тем, что в США смартфоны Apple в основном продаются по контракту с операторами мобильной связи, и наличие лотка для двух SIM-карт свело бы на «нет» весь смысл таких продаж. Однако с выходом iPhone XS в 2019 году ситуация немного поменялась.Как бы там ни было, официально в Европе и Америке полноценный «двухсимочный» iPhone всё еще не купить. Придется либо приобретать «азиатскую» версию у перекупщиков втридорога, либо пользоваться e-SIM. Однако зарубежный YouTube-блогер нашел еще один способ.Он разобрал iPhone 12 и обнаружил, что SIM-лоток довольно легко подлежит замене, а заменить его можно на двойной слот с AliExpress — там он стоит всего 400-600 рублей.Работа требует определенных навыков и инструментов, при этом вряд ли можно назвать её очень сложной — для замены лотка не понадобится даже паяльник. В комплект с двойному SIM-лотку стоит прикупить и специальные «салазки» взамен оригинальных, которые вмещают в себя сразу две сим-карты.После сборки подопытный iPhone 12 начал отображать вторую физическую SIM вместо электронной e-SIM. Обе сим-карты работают полноценно, как если бы смартфон был «двухсимочным» с завода.Как думаете, стоит ли разбирать и модернизировать свой iPhone ради возможности использовать две сим-карты?