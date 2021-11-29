



Администрация президента и правительство обсуждают отказ от использования термина «QR-код» для тех, кто вакцинировался от коронавируса, имеет медотвод переболел. Об этом сообщили РБК и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в администрации президента и правительстве.



Российские чиновники считают, что «QR-код» приобрёл негативную коннотацию и воспринимается многими россиянами как нечто непонятное или ущемляющее их права. Сейчас проводятся социологические исследования и тестируются более нейтральные термины для документа, подтверждающего получение иммунизации от коронавируса. Среди предложенных вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт».



Исследования показали, что около 50% россиян негативно относятся к QR-кодам, причём в их числе как невакцинированные, так и те, кто был вакцинирован и получил сертификат с QR-кодом. Части граждан непонятно само наименование «QR-код» — что он означает и почему было выбрано такое название.





Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы. Если же власти будут использовать, к примеру, слово «паспорт», то это будет намного понятнее. Все, даже маленькие дети, знают, что такое паспорта.

QR-код является частью сертификата, подтверждающего, что гражданин привился, переболел или ему нельзя прививаться. Он содержит закодированную информацию со ссылкой на портал Госуслуг, где можно проверить действительность сертификата. Такой формат проверки, вероятно, был выбран из-за удобства, поскольку считать QR-код и проверить сертификат можно с помощью любого смартфона.Россия переняла опыт проверки граждан про QR-кодам у Китая. Там QR-код привязан к государственному мобильному приложению и меняется динамически в зависимости от данных, занесённых в личный кабинет (состояние здоровья, перенесённое заражение, несколько уровней вакцинации и т. п.) В России QR-код можно предъявлять в распечатанном виде, но сертификат имеет ограниченный срок действия, поэтому через какое-то время QR-код окажется просроченным, и его перестанут принимать как доказательство иммунизации.В декабре Госдума рассмотрит несколько законопроектов об ограничениях для граждан без иммунизации от коронавируса. В большинстве российских регионов ограничения уже действуют в той или иной степени. В частности, граждан могут допускать в общественный транспорт и другие места общего доступа только при наличии QR-кода. Находится много недовольных: они утверждают, что эти ограничения незаконны, поскольку вакцинация является добровольной, а QR-коды не упоминаются в Конституции и федеральных законах.





