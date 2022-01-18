Криптоинвесторская группа Spice DAO выиграла аукцион, на котором продавалась авторизованная копия иллюстрированного сценария к «Дюне» Алехандро Ходоровски. Они заплатили за неё 2,66 миллиона евро, что примерно в сто раз больше начальной цены.
Ходоровски создавал концептуальный сценарий к роману «Дюна» американского писателя Фрэнка Герберта в течение нескольких лет совместно с несколькими знаменитыми и талантливыми художниками и иллюстраторами. Он хотел снять психоделическую космооперу по этому сценарию, а к съёмкам планировалось привлечь Сальвадора Дали, Мика Джаггера и Орсона Уэллса. Продюсеры тогда посчитали проект слишком амбициозным и неперспективным, а с Ходоровски было очень трудно договороиться о компромиссах, поэтому в 1975 году они свернули финансирование. Идеями и персонажами из концепт-сценария к «Дюне» были вдохновлены многие другие кинематографические проекты, в том числе «Звёздные войны», «Чужой» и «Терминатор».
«Дюна» была экранизирована несколько раз (в 1984 году Дэвидом Линчем, в 2000 году Джоном Харрисоном и в 2021 году Дэни Вильневым), но без того идейного размаха, который задумывал Ходоровски.
Ребята из Spice DAO рассказали о своей покупке в твиттере и там же поделились дальнейшими планами. Они заявили, что выложат книгу в открытый доступ (насколько это позволит законодательство), создадут мультсериал по её мотивам и продадут его какому-нибудь стриминговому сервису, а также будут поддерживать тематические проекты фанатов «Дюны». Пользователи твиттера объяснили криптоинвесторам очевидные вещи: они купили не оригинал книги, а одну из двадцати её копий, в открытом доступе уже давно есть сканы всех её страниц, а приобретение книги не означает, что они автоматически получили права на её экранизацию. «Как думаете, купи вы комикс о Человеке-пауке, вы могли бы снимать фильмы о Человеке-пауке?», — спросил один из тех, кто высмеял криптоинвесторов.
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