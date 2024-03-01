Крупнейший российский кибертурнир лишился мобильных приложений

Александр



Из App Store и «Play Маркета» исчезло мобильное приложение GoFuture. Оно было создано для болельщиков и участников фиджитал-турнира «Игры будущего 2024», который проводится в эти дни в Казани.

На открытии турнира присутствовал президент РФ Владимир Путин, который произнёс напутственную речь. Оргкомитет этого мероприятия возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По какой причине приложение GoFuture было удалено, неизвестно, его могли удалить как Apple и Google, так и сами разработчики.

Уже установленное приложение перестало работать. С его помощью посетители и участники «Игр будущего 2024» могли следить за расписанием состязаний, их результатами, а также получать информацию о проводимых играх и соревнующихся командах. Концепция фиджитал объединяет собой два вида игр — цифровые и физические.

Соревнования по различным дисциплинам происходят сначала в виртуальном формате (киберспорт), а затем в реальном (физический спорт). Например, MMA-бойцы выходят на ринг и сперва сражаются в Mortal Combat на консолях или компьютерах, а затем между ними происходит реальный бой. Аналогичным образом проходят игры в футбол, хоккей и баскетбол — сначала команды играют друг с другом на консолях или компьютерах, а потом на спортивных аренах.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
На Android-смартфонах появилось много нового. Неожиданный анонс от Google
«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно
«Google Фото» получил полезную функцию, которая давно есть в айфоне

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

stasengels
+17
stasengels
Недоброжелатели даже на этом уровне завидуют и пытаются всячески навредить, подтверждают , что с ними не нужно церемонится, а отвечать своими идеями и действиями, в том числе по развитию инфраструктур. Надо уже понимать, что просто так зависеть от кого то или чего-то не дальновидно.
Сегодня в 09:22
#