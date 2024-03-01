Крупнейший российский кибертурнир лишился мобильных приложений

Из App Store и «Play Маркета» исчезло мобильное приложение GoFuture. Оно было создано для болельщиков и участников фиджитал-турнира «Игры будущего 2024», который проводится в эти дни в Казани.На открытии турнира присутствовал президент РФ Владимир Путин, который произнёс напутственную речь. Оргкомитет этого мероприятия возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По какой причине приложение GoFuture было удалено, неизвестно, его могли удалить как Apple и Google, так и сами разработчики.Уже установленное приложение перестало работать. С его помощью посетители и участники «Игр будущего 2024» могли следить за расписанием состязаний, их результатами, а также получать информацию о проводимых играх и соревнующихся командах. Концепция фиджитал объединяет собой два вида игр — цифровые и физические.Соревнования по различным дисциплинам происходят сначала в виртуальном формате (киберспорт), а затем в реальном (физический спорт). Например, MMA-бойцы выходят на ринг и сперва сражаются в Mortal Combat на консолях или компьютерах, а затем между ними происходит реальный бой. Аналогичным образом проходят игры в футбол, хоккей и баскетбол — сначала команды играют друг с другом на консолях или компьютерах, а потом на спортивных аренах.