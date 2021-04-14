Apple откажется от выпуска iPhone 14 mini в 2022 году. Вместо этого в линейке появится еще одна флагманская модель с большим экраном. Подробности рассказали в MacRumors со ссылкой на Минг-Чи Куо.
Известный аналитик отметил, что, хотя продажи iPhone 12 mini не оправдали надежд компании, еще один «миник» будет представлен в конце 2021 года. Он станет последним — начиная с 2022 года, Apple изменит линейку своих смартфонов. По словам Куо, iPhone 14 выйдет в четырех итерациях: две 6,1-дюймовые и две 6,7-дюймовые модели. А вот разделение по классам никуда не исчезнет: два iPhone будут считаться флагманскими и высококлассными, а два других — более простыми и бюджетными (вроде обычного iPhone 12 сегодня).
Помимо размеров, Apple может внести значительные изменения в модули камер. Например, впервые в истории iPhone, компания внедрит матрицу 48Мп в «премиальные» модели линейки iPhone 14. Куо считает, что Apple реализует уже известную в IT-индустрии технологию «объединения пикселей», благодаря чему 48Мп смогут превращаться в 12Мп, при этом размер пикселя достигнет 2,5 мкм — это больше чем в любом современном смартфоне. Кроме того, iPhone наконец научится записывать видео в 8К. Улучшенные камеры послужат еще одной цели — по словам аналитика, 48МП-модули кардинально изменят качество AR/VR-контента.
Ранее Минг-Чи Куо рассказал, что Apple встроит перископ в камеры iPhone всего через пару лет. Из других ожидаемых апдейтов — фронтальная камера в отверстии экрана вместо «челки», а также подэкранный сканер Touch ID.
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