Mac App Store

App Store для iPhone был запущен в июле 2008 года, а магазин приложений для Mac появился немного позже. Его представили 6 января 2011 вместе с выпуском Mac OS X Snow Leopard 10.6.6. Соответственно, сегодня Mac App Store исполняется 10 лет.

Apple объявила на своём сайте, что магазин приложений для компьютеров Mac открыт для бизнеса. Глава компании Стив Джобс заявил: «Mac App Store с более 1000 программ — это отличное начало. Мы думаем, что пользователи оценят этот инновационный способ находить и покупать свои любимые приложения».

В течение первого года Mac App Store достиг нескольких рубежей, превысив один миллион загрузок в первый день запуска и, набрав 100 миллионов установок к декабрю 2011 года. Все приложения магазина проверяются модераторами Apple и должны использовать механизмы безопасности, такие как песочница. Разработчики могут распространять своё программное обеспечение через интернет, но все программы должны быть подписаны компанией.

Как и в случае с App Store на iOS и iPadOS, купертиновцы взимают 30-процентную комиссию с разработчиков за продажу приложений и со встроенных покупок. Также стоит отметить, что недавно Apple представила программу для малого бизнеса, которая позволяет создателям ПО снизить комиссию до 15 процентов в случае, если их чистая выручка составляет менее 1 миллиона долларов за календарный год.

С момента запуска Mac App Store очень сильно изменился. Apple позволила разработчикам предлагать бесплатные пробные версии, создавать пакеты приложений, распространять программы на нескольких платформах с помощью универсальной покупки. В 2018 году магазин получил заметный редизайн в рамках обновления macOS Mojave: появилась вкладка Discover с популярными играми и приложениями, а также редакционными статьями от Apple. Компания также смягчила требования в отношении использования песочницы, а в связи с этим в Mac App Store стали доступны Microsoft Office, Adobe Lightroom и другие популярные приложения.

Mac App Store

В 2019 году вместе с выпуском macOS Catalina и Xcode 11 купертиновцы позволили разработчикам создавать Mac-версии из приложений для iPad. В большинстве случаев это можно было сделать, установив специальный флажок в проекте программы. Также в этом году был запущен игровой сервис по подписке Apple Arcade, получивший отдельную вкладку в Mac App Store.

Еще одно важное событие для магазина приложений произошло в 2020 году — Apple предоставила возможность запуска приложений для iPhone и iPad на компьютерах Mac с чипом M1. Разработчики могут отказаться от использования этой функции. Купертиновцы, безусловно, добились прогресса в Mac App Store за последние 10 лет. Посмотрим, чем Apple удивит нас в следующем десятилетии.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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