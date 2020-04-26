По данным telegram-канала Content Review, «МегаФон» собирается запустить технологии VoWiFi и VoLTE в ряде российских городов. Они позволяют увеличить качество голосовой связи за счёт использования расширенного канала передачи данных. Жители столичного региона уже могут воспользоваться этим преимуществом при наличии смартфона, в котором реализована его поддержка.
VoWiFi и VoLTE — технологии, позволяющие передавать голосовые вызовы по сети Wi-Fi или LTE. Они обеспечивают быстрое соединение и высокое качество передачи речи, снижая вероятность обрыва связи. Эти технологии также обеспечивает экономию заряда аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G, благодаря чему пользователь может разговаривать по телефону, не разрывая интернет-сессию.
«МегаФон» уже начал внедрять VoWiFi и VoLTE в различных российских регионах. Поддержка этих технологий ещё не введена в коммерческую эксплуатацию, но благодаря тому, что они проходят тестирование, абоненты уже могут пользоваться ими.
VoWiFi тестируется в регионах:
- Ивановская область
- Кемеровская область
- Красноярский край
- Новосибирская область
- Омская область
- Республика Хакасия
- Томская область
- Краснодарский край
- Республика Адыгея
- Чеченская республика
- Санкт-Петербург и ЛО
- Мурманская область
- Ивановская область
- Оренбургская область
- Республика Татарстан
- Самарская область
- Саратовская область
- Ульяновская область
- Москва и Московская область
- Тюменская область
- Ханты-Мансийский АО
- Ямало-Ненецкий АО
- Амурская область
- Забайкальский край
- Иркутская область
- Приморский край
- Хабаровский край
- Кемеровская область
- Красноярский край
- Новосибирская область
- Омская область
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Томская область
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