Смартфон

По данным telegram-канала Content Review, «МегаФон» собирается запустить технологии VoWiFi и VoLTE в ряде российских городов. Они позволяют увеличить качество  голосовой связи за счёт использования расширенного канала передачи данных. Жители столичного региона уже могут воспользоваться этим преимуществом при наличии смартфона, в котором реализована его поддержка.

VoWiFi и VoLTE — технологии, позволяющие передавать голосовые вызовы по сети Wi-Fi или LTE. Они обеспечивают быстрое соединение и высокое качество передачи речи, снижая вероятность обрыва связи. Эти технологии также обеспечивает экономию заряда аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G, благодаря чему пользователь может разговаривать по телефону, не разрывая интернет-сессию.

«МегаФон» уже начал внедрять VoWiFi и VoLTE в различных российских регионах. Поддержка этих технологий ещё не введена в коммерческую эксплуатацию, но благодаря тому, что они проходят тестирование, абоненты уже могут пользоваться ими.

VoWiFi тестируется в регионах:
  • Ивановская область
  • Кемеровская область
  • Красноярский край
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Республика Хакасия
  • Томская область
VoLTE тестируется в регионах:
  • Краснодарский край
  • Республика Адыгея
  • Чеченская республика
  • Санкт-Петербург и ЛО
  • Мурманская область
  • Ивановская область
  • Оренбургская область
  • Республика Татарстан
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Ульяновская область
  • Москва и Московская область
  • Тюменская область
  • Ханты-Мансийский АО
  • Ямало-Ненецкий АО
  • Амурская область
  • Забайкальский край
  • Иркутская область
  • Приморский край
  • Хабаровский край
  • Кемеровская область
  • Красноярский край
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Республика Тыва
  • Республика Хакасия
  • Томская область
Включить VoWiFi и VoLTE можно в настройках связи на смартфоне. Эти опции будут доступны вам, если смартфон их поддерживает и видит их в сети вашего оператора.


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