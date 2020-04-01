Пусть и с опозданием, но «МегаФон» присоединился к операторам, которые поощряют самоизоляцию в условиях распространения коронавируса. Он предложил своим абонентам бесплатный доступ к различным сервисам (в большинстве случаев временный).
МегаФон предлагает:
— Месяц бесплатного доступа к «МегаФон ТВ»
— 90 дней бесплатной музыки
— Месяц бесплатного доступа к прессе и книгам
— Месяц бесплатного доступа к сервису «Образование»
— 14 дней бесплатного доступа к аудиокнигам
— 100 ГБ места в облаке «МегаДиск»
Спецпредложения оператора собраны на специальной странице. Часть бонусов старые и действуют всегда — это 5-процентный кэшбэк за покупки контента в Play Маркете с зачислением на счёт телефона и кэшбэк-сервис #Специи (но в нём были повышены начисления за медикаменты, доставку еды, красоту и зоровье, обучение и книги).
Кроме того, «МегаФон» предлагает онлайн-покупку SIM-карт с доставкой за 1 день и саморегистрацией после авторизации в «Госуслугах.
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