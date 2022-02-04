На международных маркетплейсах начали появляться модифицированные «умные» метки Apple AirTag, которые потенциально помогут преступникам в их незаконных планах и действиях. Об этом рассказали на зарубежном ресурсе Phone Arena.
Дело в том, что Apple предусмотрела несколько способов защититься от слежки с использованием AirTag: физический и программный. Второй состоит в том, что ваш собственный iPhone или iPad будет оповещать вас о слежке, если найдет движущийся рядом чужой AirTag. Кроме того, Apple выпустила приложение для Android, которое может сканировать радиус действия Bluetooth на предмет слежки за его владельцем.
Что же касается физической защиты, то это просто динамик-«пищалка», встроенный в каждый AirTag с завода. Метка начинает сама издавать звук, когда её подозрительную активность обнаруживает любое совместимое устройство поблизости. То есть, метка, используемая для незаконной слежки, по сути, «сдается» сама. И вот этот метод защиты удалось обойти.
На международных площадках eBay и Etsy были обнаружены предложения о продаже «заглушенных» AirTag. Оказалось, что продавцы вытаскивают их метки батарейку, делают на этом месте небольшой разрез пластика и портят контакты динамика, в результате чего он отключается. Найти в интернете информацию о расположении внутренних элементов в AirTag может любой желающий.
Результат этой модификации очевиден: метка больше не сможет «спалить» сама себя, когда её используют для слежки за людьми. Если жертва не получила или пропустила уведомление от смартфона, она остается беззащитна перед злоумышленниками.
Представители американских СМИ связались с несколькими продавцами «заглушенных» AirTag. Ответил всего один. Он написал, что впервые сделал такую модификацию для себя, так как его раздражало пищание метки. Потом несколько друзей попросили его сделать для них такой же мод. Парень вдохновился и решил разместить лот на eBay, установив ценник в $77 (при стоимости метки в $30). Он отметил, что не думал о покупателях-злоумышленниках и пообещал снять лот с продажи. Другие продавцы не ответили на запросы, и их «заглушенные» AirTag всё так же свободно продаются.
Очевидно, что Тим Кук и команда Apple не в состоянии предусмотреть все возможные сценарии злоупотреблений их продуктами. Однако именно «яблочные» новинки двигают всю индустрию в целом, и до появления AirTag о сегменте смарт-меток мало кто знал и говорил. Это своего рода ответственность, которую для Apple очень важно осознавать.
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