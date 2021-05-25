В рамках глобальной технологической конференции Miсrosoft Build 2021, которая проходит в онлайн-формате с 25 по 27 мая, компания продемонстрировала новые решения для разработчиков, а также совместно с партнерами анонсировала инициативу в области устойчивого развития.
Главные новости:
- Анонс первого продукта Microsoft на базе GPT-3. Одна из самых мощных моделей естественного языка в мире GPT-3 от OpenAI будет интегрирована в платформу для low-code разработки Microsoft Power Apps. Благодаря искусственному интеллекту пользователи теперь смогут создавать приложения без глубоких знаний кода или формул, используя диалоговые команды. GPT-3 работает в облаке Microsoft Azure, а для ее дообучения был использован сервис Azure Machine Learning. Интеграция станет одним из первых применений модели в решении прикладных бизнес-задач.
- Запуск Фонда экологичного ПО Green Software Foundation. Учредители фонда — Microsoft, GitHub, Accenture и ThoughtWorks при поддержке Linux Foundation — намерены приложить усилия к популяризации экологичного подхода к разработке ПО, для того чтобы компании ИТ-сектора могли внести свой вклад в снижение уровня углеродных выбросов. Также они будут инициировать создание отраслевых стандартов и стимулировать разработки в данной области в сотрудничестве с некоммерческими и научными организациями.
- Запуск сервисов Azure Applied AI. Новая категория сервисов позволит разработчикам существенно ускорить создание решений на базе ИИ для распространенных бизнес-сценариев, таких как обработка документов, обслуживание клиентов, извлечение информации из материалов и т. д.
- Интеграция Azure Security Center и GitHub. Функция позволит отслеживать результаты сканирования контейнеров, полученные с помощью GitHub Actions. Благодаря этому команды SecOps (Security Operations) смогут быстрее реагировать и оповещать о проблемах, что обеспечит более продуктивную коллаборацию между ними и разработчиками.
- Возможность запускать сервисы Azure на базе Kubernetes с помощью Azure Arc. Теперь у разработчиков появилась возможность запускать различные службы приложений Azure (Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management, Azure Event Grid) где угодно — включая облака от разных производителей, таких как Amazon и Google, локальные серверы и устройства граничных вычислений.
- Новые возможности для разработчиков в Microsoft Teams. Нововведения позволят разработчикам реализовывать еще больше сценариев использования Teams. Например, выступление нескольких спикеров одновременно, автоматизация различных функций во встречах с помощью API (к примеру, ее начала и окончания), создание собственных фонов для режима Together mode, а также доступ к аудио и видеопотокам в режиме реального времени для расшифровки, перевода, ведения заметок и многого другого.
- Расширение Visual Studio для Power Platform. Оно позволит разработчикам использовать инструменты Visual Code в платформе Power Platform. Это откроет новые возможности для совместной работы разработчиков и сотрудников из бизнес-подразделений.
- Поддержка приложений графического интерфейса пользователя (GUI) Linux в подсистеме Windows для Linux (WSL). WSL позволяет пользователям запускать инструменты, утилиты и приложения Linux. Теперь она также включает поддержку приложений GUI. Они работают «из коробки», что позволяет тестировать, разрабатывать и запускать полноценные приложения Linux GUI на устройстве под управлением Windows без настройки виртуальной машины.
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