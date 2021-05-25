





В рамках глобальной технологической конференции Miсrosoft Build 2021, которая проходит в онлайн-формате с 25 по 27 мая, компания продемонстрировала новые решения для разработчиков, а также совместно с партнерами анонсировала инициативу в области устойчивого развития.Главные новости: