Microsoft хочет стать новой Apple: компания планирует купить крупнейший стриминговый сервис

Компания Microsoft ещё не успела поглотить Activision Blizzard, но уже задумалась о следующей масштабной покупке — крупнейший в мире разработчик софта планирует приобрести Netflix.По предварительным подсчётам, сумма сделки может составить $190 млрд. Её могут заключить уже в первой половине 2023 года. Издание Reuters считает, что такой шаг идеально вписывается в стратегию нынешнего главы Microsoft Сатьи Наделлы. Более того, компания работает с Netflix достаточно долго, выступая основным рекламным партнёром.