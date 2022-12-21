Microsoft Netflix

Microsoft хочет стать новой Apple: компания планирует купить крупнейший стриминговый сервис

Фархад

Netflix Microsoft

Компания Microsoft ещё не успела поглотить Activision Blizzard, но уже задумалась о следующей масштабной покупке — крупнейший в мире разработчик софта планирует приобрести Netflix.

По предварительным подсчётам, сумма сделки может составить $190 млрд. Её могут заключить уже в первой половине 2023 года. Издание Reuters считает, что такой шаг идеально вписывается в стратегию нынешнего главы Microsoft Сатьи Наделлы. Более того, компания работает с Netflix достаточно долго, выступая основным рекламным партнёром.

Источники также отмечают, что поглотить Netflix будет легче, чем Activision Blizzard, поскольку Microsoft не работает в этом сегменте и не представляет угрозы конкурентам.

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Источник:
Reuters
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