Средство проверки орфографии в Microsoft Word обновилось и начало предлагать замену словам и терминам, которые считаются неполиткорректными. Об этом сообщает зарубежное издание Gizmodo.
Согласно источнику, алгоритм проверки орфографии в Microsoft Word начал анализировать слова, которые вы набираете, выявляя не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и различные неполиткорректные или оскорбительные для меньшинств термины. Например, фразу «белый список» (whitelist) приложение предлагает заменить на «разрешенный список» (allowed list) или другие синонимичные слова, слово mankind (человечество) на форму humankind, а master на expert.
Microsoft сообщает, что наняла нескольких лингвистических специалистов, которые помогут выявлять и предлагать замену неполиткорректным или оскорбительным терминам на 20 разных языках. Пока неизвестно, входит ли в их число русский и появится ли в русскоязычной версии сервиса это нововведение. Если всё же появится, то реакция пользователей в России, скорее всего, будет неоднозначной.
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Вы можете не соблюдать, тогда не удивляйтесь, что вас будут игнорировать.
В если пишите официальные тексты куда-то (особенно в западные компании), то могут не принять или отклонить текст.
Что касается всей этой политкорректности, то хрен его знает, это как пернуть в лужу — типа посмотрите, как мы сделали…а с другой стороны всем похрен 🤷♂️