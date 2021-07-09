Apple готовит два новых MacBook к концу 2021 года, а также линейку iPad Pro с OLED-матрицами — к 2022-му. Об этом рассказал ресурс MacRumors со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо.
Согласно источнику, Apple готовит к выходу в этом году две модели фирменных ноутбуков — MacBook Pro 14’’ и MacBook Pro 16’’. Их главной особенностью должны стать дисплеи, выполненные по технологии mini-LED. Именно такой дисплей сейчас установлен в iPad Pro 12,9’’ (2021) с чипом M1. В нескольких инсайдерских отчетах DigiTimes говорилось, что компания представит эти макбуки в третьем квартале текущего года.
К слову, на данный момент их массовое производство еще не запущено. Согласно предположению Минг-Чи Куо, релиз состоится в октябре или ноябре 2021-го. Помимо новых дисплеев, аналитик ожидает в этих MacBook Pro возвращения порта HDMI, MagSafe и разъема для SD-карт, а также совершенно новый чип Silicon — либо M1X, либо M2.
Ранее мы показывали несколько рендеров, которые дают представление о будущих MacBook Pro 2021. Эти фото и видео основаны на утечках, поэтому можно ожидать от них некоторой степени правдивости. К слову, в будущих «прошках» может обновиться и дизайн — это было бы логично, учитывая переход с Intel на собственную платформу Silicon M. Следующему MacBook Air уже предсказывают глобальный редизайн в стиле iMac 2021.
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