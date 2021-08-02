Около десятка старых моделей смартфонов Samsung Galaxy вскоре потеряют доступ к сервисам Google. Об этом рассказал профильный сайт SamMobile.
Речь идет о тех устройствах, которые до сих пор работают под управлением Android 2.3.7 Gingerbread. Дело в том, что Google ранее объявила о завершении поддержки этой версии Android на любых устройствах, которые не могут с нее обновиться. Уже 27 сентября владелец смартфона с Android 2.3.7 не сможет залогиниться в своём аккаунте и сервисы Google будут для него окончательно недоступны.
Что касается девайсов от Samsung, то «под нож» попадают:
- Galaxy S
- Galaxy 3
- Galaxy 5
- Galaxy Epic 4G
- Galaxy Mini
- Galaxy Pop
- Galaxy M Pro
- Galaxy Y Pro
- Galaxy S2
- Galaxy Tab (первого поколения).
Ранее мы рассказали, что работа Samsung Pay в России сейчас под угрозой. Уже вынесено судебное решение о запрете его использования, однако в течение 30 дней оно может быть обжаловано.
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