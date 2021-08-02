Samsung


Около десятка старых моделей смартфонов Samsung Galaxy вскоре потеряют доступ к сервисам Google. Об этом рассказал профильный сайт SamMobile.

Речь идет о тех устройствах, которые до сих пор работают под управлением Android 2.3.7 Gingerbread. Дело в том, что Google ранее объявила о завершении поддержки этой версии Android на любых устройствах, которые не могут с нее обновиться. Уже 27 сентября владелец смартфона с Android 2.3.7 не сможет залогиниться в своём аккаунте и сервисы Google будут для него окончательно недоступны.

Что касается девайсов от Samsung, то «под нож» попадают:
  • Galaxy S
  • Galaxy 3
  • Galaxy 5
  • Galaxy Epic 4G
  • Galaxy Mini
  • Galaxy Pop
  • Galaxy M Pro
  • Galaxy Y Pro
  • Galaxy S2
  • Galaxy Tab (первого поколения).
Все «брошенные» девайсы были выпущены компанией Samsung до 2012 года. Единственный способ получить доступ к сервисам Google на этих устройства — воспользоваться браузером. Однако совершенно ясно, что полноценная работа на них будет невозможна — если почту Gmail еще реально проверить в веб-интерфейсе, то некоторые сервисы (вроде Maps или Play Store) должны поддерживаться только интегрированно.

Ранее мы рассказали, что работа Samsung Pay в России сейчас под угрозой. Уже вынесено судебное решение о запрете его использования, однако в течение 30 дней оно может быть обжаловано. 



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Источник:

SamMobile SamMobile

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