





В интернет-магазине МТС появились «товары для взрослых». Их можно заказать на сайте, а получить только с доставкой, самовывоза нет.В открытой выкладке в салонах МТС таких товаров нет. Найти их в интернет-магазине тоже не так просто, надо знать где искать (в разделе «Красота и здоровье» -> Sexual wellness). В каталоге 99 товаров, их фотографии скрыты плашкой 18+, но если покрутить мышкой по миниатюре или зайти на страницу товара, там представлены наглядные изображения, подтверждение возраста не запрашивается. Доступен фильтр по типу товара, бренду, области применения, размеру, источнику питания и пр.При заказе нужно написать точный адрес доставки, а также имя, фамилию, телефон и адрес электронной почты получателя, то есть анонимность полностью отсутствует, что может отпугнуть стеснительных покупателей. Товары для взрослых доступны на сайте МТС лишь для некоторых городов (например, в Москве).