Wildberries

На Wildberries появились новые услуги. Пригодятся тем, у кого руки растут не оттуда

Александр



Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг. Там можно заказать сборку, установку и подключение крупногабаритных товаров.

Партнёрами Wildberries в этом проекте стали сервисные центры «Руки» и «А-Айсберг». Маркетплейс не сотрудничает с частными лицами напрямую, из-за чего услуги стоят дороже, зато есть кому предъявить претензию по качеству исполнения, что в итоге может получиться даже выгоднее, чем при найме частников.

Среди предложенных услуг — сборка и установка мебели, сантехники и бытовой техники. Стоимость — от 1,5 до 9 тысяч рублей в зависимости от видов и сложности работ. Заказать услугу можно только на сайте Wildberries, а в дальнейшем такая возможность должна появиться в мобильном приложении маркетплейса на Android и iOS.

Сервисные услуги от Wildberries в настоящее время доступны примерно в 40 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. В будущем география сервиса может быть расширена и распространится на всю Россию, в том числе на отдалённые от центра регионы.

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Источник:
Коммерсантъ
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