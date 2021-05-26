





Кроме мощного чипа M1, новый iPad Pro 12.9'' получил инновационный mini-LED дисплей. Аpple называет его Liquid Retina XDR, и его особенность — это использование 10 000 светодиодов подсветки, которые могут создавать 2 500 зон локального затемнения, тем самым позволяя добиться очень высокой контрастности и идеального черного цвета.На видео ниже можно оценить сравнение экранов нового iPad Pro 12.9'' и модели 2020 года, которая имеет обычную IPS-матрицу. Хорошо видно, что глубина цвета у iPad с M1 больше, и черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. У предыдущего же iPad черный цвет выглядит скорее темно-серым или темно-синим, что бросается в глаза при сравнении.Однако надо отметить, что пока еще технология mini-LED не идеальна: так, некоторые пользователи отмечают ореолы вокруг ярких объектов на темном фоне. По словам Apple, это неизбежное следствие технологии локального затемнения, когда площадь одной такой области ощутимо больше площади одного пикселя, из-за чего в некоторых случаях картинка выглядит неестественно. Но в большинстве фильмов с поддержкой HDR проблем нет, и новый iPad действительно дает лучший эффект погружения.