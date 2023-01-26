«Нападение на Рио-Браво» больше не лучший фильм планеты. В «Кинопоиске» раскусили обман





Фильм «Нападение на Рио-Браво» попал в топ-250 лучших кинолент на «Кинопоиске» всего на пару дней. Сервис исключил его из своего рейтинга и теперь указывает, что у него недостаточно оценок.



Вчера оценок было достаточно, а средний балл составлял 9,4, что обеспечило фильму 219-е место в рейтинге нетленок всех времён и народов. Оценки были не накручены ботами, их оставляли реальные пользователи. Правда, они вряд ли восхищались фильмом всерьёз, ведь это далеко не шедевр, а проходная лента, главную роль в которой сыграл посредственный актёр Александр Невский (он же выступил одним из продюсеров). Рейтинг фильма стал расти после того как давний «поклонник» Невского блогер BadComedian попросил своих подписчиков зайти на «Кинопоиск» и оценить это творение по достоинству.







В «Кинопоиске», вероятно, решили, что «Нападение…» недостойно высокого рейтинга, и удалили все оценки, поставленные в последние дни — как хорошие, так и плохие. Рейтинг этого фильма на IMDb составляет всего 6,1/10, а на Rotten Tomatoes по-прежнему очень высокий — 93%, исходя из подсчёта только пользовательских оценок без учёта мнений профессиональных критиков и обзорщиков.





