«Нападение на Рио-Браво» больше не лучший фильм планеты. В «Кинопоиске» раскусили обман

Александр



Фильм «Нападение на Рио-Браво» попал в топ-250 лучших кинолент на «Кинопоиске» всего на пару дней. Сервис исключил его из своего рейтинга и теперь указывает, что у него недостаточно оценок.

Вчера оценок было достаточно, а средний балл составлял 9,4, что обеспечило фильму 219-е место в рейтинге нетленок всех времён и народов. Оценки были не накручены ботами, их оставляли реальные пользователи. Правда, они вряд ли восхищались фильмом всерьёз, ведь это далеко не шедевр, а проходная лента, главную роль в которой сыграл посредственный актёр Александр Невский (он же выступил одним из продюсеров). Рейтинг фильма стал расти после того как давний «поклонник» Невского блогер BadComedian попросил своих подписчиков зайти на «Кинопоиск» и оценить это творение по достоинству.



В «Кинопоиске», вероятно, решили, что «Нападение…» недостойно высокого рейтинга, и удалили все оценки, поставленные в последние дни — как хорошие, так и плохие. Рейтинг этого фильма на IMDb составляет всего 6,1/10, а на Rotten Tomatoes по-прежнему очень высокий — 93%, исходя из подсчёта только пользовательских оценок без учёта мнений профессиональных критиков и обзорщиков.


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Комментарии

+60
bagdan1978
Опять обосрался)) Отак отак )
2 часа назад в 21:46
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GSmirnov
+547
GSmirnov
Как бы я жил без этой информации, даже не знаю. Главное — если бы мне это надо было — читал бы на сайтах про кино, а не на сайте про , цитирую: "iGuides.ru один из крупнейших русскоязычных медиа о гаджетах, технологиях и играх".
50 минут назад
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