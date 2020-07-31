





Самый большой и сложный ровер, когда-либо отправлявшийся на Марс, уже в пути. Марсоход НАСА Perseverance успешно стартовал с Земли 30 июля, став третьей из трех марсианских миссий, которые были запущены всего в течение десяти дней. Марсоход станет первым в истории аппаратом, который попытается собрать образцы горных пород Марса для их последующего возвращения на Землю; он также будет искать признаки древней инопланетной жизни, запустит первый вертолет на Красной планете и впервые использует микрофоны для захвата звуков Марса.Ровер отправился в путь с мыса Канаверал, штат Флорида, на борту ракеты Atlas V в 7:50 утра по местному времени. Перед ним, 20 июля, стартовал орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов под названием Mars Hope orbiter. Тремя днями позже отправился в полет китайский марсоход Tianwen-1. Все три миссии были запущены в период благоприятного выравнивании орбит Земли и Марса для экономии топлива.Теперь «Настойчивость» будет путешествовать в космосе в течение почти семи месяцев, намереваясь приземлиться в марсианском кратере Езеро 18 февраля 2021 года. Если он благополучно достигнет поверхности, то марсоход стоимостью 2,7 миллиарда долларов, работающий на плутонии и весящий 1025 килограммов, начнет свою научную миссию, в рамках которой он потратит по меньшей мере один марсианский год — почти два земных года — на изучение ландшафта, где древняя река впадала в озеро, в котором, возможно, обитала марсианская жизнь.Наряду с поисками на дне реки и берегах озер признаков ископаемой жизни, Perseverance будет проверять, смогут ли астронавты добывать кислород из атмосферы Красной планеты. Но самое главное, он заполнит специальные защищенные капсулы марсианской породой и почвой, чтобы в будущем другой космический корабль смог однажды полететь обратно на Землю и привезти с собой эти образцы.«Марсоход может сделать для нас очень многое», — говорит Кеннда Линч, астробиолог из Лунного и планетарного института в Хьюстоне, штат Техас.Этот марсоход представляет собой улучшенную версию ровера Curiosity, за которым с интересом следит весь мир с того момента, когда он приземлился на Марсе 8 лет назад. После путешествия длиной примерно в 500 миллионов километров «Настойчивость» войдет в атмосферу Марса со скоростью около 19 500 километров в час. Он развернет парашют, а затем систему «небесного крана», аналогичную той, которую использовал Curiosity, чтобы запустить несколько ракет-носителей, которые замедлят полет, когда капсула с ровером приблизится к поверхности планеты. В отличие от Curiosity, новый космический аппарат имеет систему автопилота для обнаружения препятствий, таких как большие камни, что позволит посадить Perseverance в безопасное место.Как только «Настойчивость» коснется поверхности, инженеры потратят около 90 дней для удаленной проверки всех систем ровера, чтобы убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Марсоход, вероятно, не начнет всерьез кататься до мая, когда он отправится на своих шести колесах исследовать кратер Езеро, который находится примерно в 3750 километрах от места посадки Curiosity.Езеро означает «озеро» на нескольких славянских языках. Более 3,8 миллиардов лет назад река впадала в кратер диаметром 45 километров, превратив его в озеро. Спутниковые изображения показывают, что вдоль краев кратера оседали карбонатные минералы, превращаясь с течением времени в породу. Это интересно, потому что на Земле древние карбонатные породы содержат некоторые из самых древних известных свидетельств жизни, включая окаменелые бактериальные прослойки, известные как строматолиты.Если марсианская жизнь когда-либо существовала, карбонаты Езеро — это хорошее место для ее поиска. «Мы никогда раньше не исследовали такую окружающую среду», — говорит Таня Босак, геобиолог из Массачусетского технологического института в Кембридже, которая работает над этой задачей. Возможные свидетельства существования жизни могут быть получены как в виде реальных ископаемых, так и в виде химических или геологических следов организмов, которые когда-то жили в озере.Марсоход загружен приборами под завязку, что делает его настоящим полевым геологом, к тому же транснациональным. Он несет пару камер с мощной оптикой, которые могут обнаружить муху на другой стороне футбольного поля; метеорологическую станцию испанского производства; норвежский радар для сканирования слоев почвы и горных пород под поверхностью планеты; и усовершенствованную версию лазерного прибора Curiosity, который будет зондировать горные породы для изучения их химического состава. «Кто же не любит камеру с лазером, который стреляет по камням?», — говорит Джон Грюнсфельд, бывший астронавт НАСА, руководивший развитием «Настойчивости», когда он управлял научным офисом агентства с 2012 по 2016 год.По словам Грюнсфельда, Perseverance является новаторским ровером, потому что он несет два микрофона, которые будут способны не только впервые обнаружить ветер и другие звуки Марса, но и смогут услышать технические проблемы с двигателями или колесами марсохода. А еще у него есть компаньон — небольшой 1,8-килограммовый вертолет по имени Ingenuity, который может взлетать прямо с ровера, чтобы разведывать дорогу. И если миссия будет успешной, «Изобретательность» станет первым аппаратом, совершившим контролируемый полет на другой планете.Но рабочей лошадкой Perseverance все же является его роботизированная рука, которая может растягиваться, чтобы тщательно исследовать камни, а затем высверливать образцы и помещать их в капсулы на днище ровера. Он будет хранить эти образцы до тех пор, пока будущий космический корабль не сможет их забрать и вернуть на Землю. «Настойчивость» несет в себе 43 капсулы, «и мы планируем отобрать хотя бы 30 или 35 действительно хороших образцов», — говорит Кен Фарли, геолог из Калифорнийского технологического института в Пасадене. НАСА и Европейское космическое агентство планируют вернуть эти капсулы на Землю к 2031 году, чтобы ученые смогли изучить их в лабораториях, но пока что этот проект находится лишь в зачаточной стадии развития.«Возвращение образцов будет первым случаем, когда мы совершим поездку в обе стороны на Марс», — говорит Грюнсфельд. «Это важно, потому что это главная черта человеческих полетов в космос. Большинство астронавтов, отправляющихся на Марс, захотят вернуться».В качестве первого шага к этому долгосрочному исследованию марсоход будет использовать один из своих инструментов, чтобы попытаться добыть кислород из атмосферы Марса, состоящей в основном из углекислого газа. Будущие астронавты в теории могут проделать тоже самое, чтобы производить кислород для дыхания или для ракетного топлива, чтобы вернуться домой. Так что будем надеяться, что «Настойчивость» долетит в целости и сохранности, и, как и Curiosity, будет радовать нас интересными научными открытиями на протяжении многих лет.