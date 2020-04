Как известно, Apple запрещает самостоятельную установку программ не из App Store, исключение есть только для разработчиков, которые могут подписать и установить собственное (а по факту любое) приложение сроком на один год. Но даже если вы не имеете платного аккаунта разработчика, вы все еще можете подписать и поставить до 10 приложений сроком на 7 дней.Раньше это можно было сделать с помощью программы Cydia Impactor, однако последний год она перестала работать. И недавно появилась ее замена под названием AltStore, которая позволяет ставить сторонние приложения... прямо с iPhone или iPad. И переподписывать их на нем же после 7 дней. Правда, ради таких удобств придется пройти достаточно долгую предварительную подготовку на вашем ПК.для работы программы вы по сути привязываете к своей учетной записи Apple сторонний MacBook, то есть вводите логин и пароль, а также код двухфакторной авторизации. И хотя разработчик уверяет, что все введенные вами данные хранятся в Связке ключей и никуда дальше Apple не попадают,Зачем вообще это нужно? На iOS хватает приложений, которые никогда не попадут в App Store — те же торрент-клиенты или эмуляторы. Ну и разумеется хватает очень дорогого софта, платить за который согласны не все.Итак, что вам нужно для настройки? Во-первых, iPhone или iPad на iOS 12.2 и новее. Во-вторых, устройство на Windows с поддержкой Wi-Fi. В-третьих, iTunes и iCloud for Windows, скачанные не из Microsoft Store, а с официального сайта Apple — вот прямые ссылки на iTunes iCloud (версия для Windows 7 и 8, мелкий текст ниже на странице). Ну и разумеется необходим сам клиент AltServer — он бесплатно доступен на официальном сайте После перезагрузки и установки всего софта подключите iPhone или iPad к компьютеру и в iTunes поставьте галочку на синхронизацию по Wi-Fi, применив изменения:Все, можно запускать AltServer. Если появился значок ромбика в трее — поздравляю, вы все сделали правильно. Если же программа при запуске на что-то ругнулась — читаем, в чем проблема, и исправляем (обычно требуется переустановить iTunes или iCloud с сайта, а не магазина).Если никаких ошибок нет, нажмите на ромбик > Install AltStore и выберите свое устройство:В появившемся окне нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи Apple, а также код двухфакторной авторизации (если есть). И если вы все сделали правильно, на вашем девайсе появится иконка AltStore, а AltServer скажет, что все прошло успешно:Теперь на вашем iPhone или iPad зайдите в Настройки > Основные > Управление устройством > Ваш Apple ID и нажмите на кнопку «Доверять»:После этого вам нужно разрешить установку приложений через AltStore. Для этого запустите его, перейдите на вкладку Settings и введите свой логин и пароль от Apple ID:Теперь вам потребуется ipa.-файл нужного приложения. Например, вы хотите поставить торрент-клиент iTorrent, найти который можно на GitHub. После его скачивания откройте AltStore, перейдите на вкладку My Apps, нажмите на плюсик, выберите нужный ipa.-файл и подождите, пока программа не установится. Важно — при этом ваш iPhone или iPad должен быть подключен к компьютеру, на котором должен быть запущен iTunes и AltServer:Все, после этого можете запускать установленное приложение. И таким образом можно поставить их 10 штук.Осталась последняя проблема — с бесплатным аккаунтом разработчика работать они будут всего лишь 7 дней. Как это исправить? Переподписать. Для этого по истечении 7 дней подключите ваше устройство к ПК с запущенным iTunes и AltServer, после чего откройте AltStore и на вкладке My Apps нажмите или Refresh All, или отдельно на кнопку «X DAYS» у нужного приложения. Через некоторое время программы переподпишутся еще на неделю:Ну и последнее — что делать, если AltStore вам больше не нужен, ведь к вашему Apple ID по сути привязан чужой MacBook. Все просто: во-первых, удалите AltServer с ПК. Во-вторых, на iPhone или iPad зайдите в настройки iCloud, найдите там этот Mac и удалите его из учетной записи:Стоит ли после этого менять пароль? Если вы не пользуетесь двухфакторной авторизацией — да, в противном случае в этом нет смысла, без 6-значного кода подтверждения с вашей учеткой ничего сделать не получится.