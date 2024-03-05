Ученые смогли избавиться от нагрева смартфонов и ноутбуков и ускорить их зарядку в 5 раз всего одним действием

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Ученые обнаружили метод снижения температуры электроники и ускорения ее зарядки с помощью всего одного нововведения. Об этом пишет New Atlas.



Согласно источнику, впечатляющего эффекта удалось добиться с помощью алмазной мембраны — как известно, алмаз обладает высокой теплопроводностью. Ученые проложили ультратонкий слой этого материала между медным радиатором и различными элементами электроники, склонными к нагреву.





Оказалось, что алмазная наномембрана толщиной в 1 микрометр резко снижает температуру компонента — в некоторых случаях до 10 раз. Дополнительным полезным эффектом является ускорение процесса зарядки аккумулятора до 5 раз, поскольку нагрев является главным побочным эффектом и сдерживающим фактором этого процесса.