В начале этой недели компания LG объявила об уходе с рынка смартфонов. Она больше не будет выпускать мобильные устройства, а сотрудники, которые были задействованы в их разработке и производстве, перейдут в друге подразделения.
По данным GizChina, в скором времени о том же самом может объявить HTC. Эта компания последовательно терпит убытки с 2015 года, а её главным балластом является именно подразделение по выпуску смартфонов. В прошедшем квартале убытки составили 46 миллионов долларов США. В то же время HTC относительно успешно развивает направление шлемов виртуальной реальности.
В 2018 году компания Google дала HTC шанс и за 1,1 миллиарда долларов частично выкупила бизнес по производству смартфонов, после чего стала заказывать у неё производство смартфонов серии Pixel. Доля смартфонов HTC на рынке почти нулевая, компания иногда выпускает новые модели, но они не пользуются спросом, поскольку не могут конкурировать по цене, характеристикам и дизайну с устройствами лидеров, вроде Apple, Samsung, Xiaomi и брендов, входящих в конгломерат BBK (OnePlus, Realme, Oppo, Vivo).
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