Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «самых влиятельных компаний». Издание ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира, теперь же оно обратило внимание на организации. В новый рейтинг включены компании, которые, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед».Рейтинг «самых влиятельных компаний» разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители», в каждую из которых включено от 16 до 21 компании. Всего в список включены 100 организаций.В списке оказались производители потребительских устройств Apple и Sony — они попали в категорию «Лидеры». Там же оказались фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Johnson & Johnson, разрабатывающие вакцины от коронавируса, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter, автомобильный концерн Volkswagen и Английская премьер-лига по футболу (АПЛ). Возглавила этот раздел Национальная баскетбольная ассоциация.Интересна категория «Инноваторы». В нее журнал включил создателя видеоигр и консолей Nintendo, стриминговый сервис Netflix, программу для организации видеоконференций Zoom, музыкальный сервис Spotify, разработчика компьютерных игр Epic Games производителя графических чипов Nvidia и социальную сеть TikTok.