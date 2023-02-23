Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Это совсем не кино!

Олег

Продолжаем следить за творчеством и способностями нейросети Midjourney. Ранее мы уже показывали, как она изобразила милейших робо-насекомых, несколько самых красивых людей на планете и животных, которые делают селфи.

На этот раз ИИ попросили нарисовать обычные будни клона-штурмовика из «Звездных войн». Возможно, эта подборка помогла бы нам увидеть личность за одинаковой внешностью… но не в этот раз. Быт персонажа оказался до боли знаком и совершенно рутинизирован. А вот сами картинки получились «ламповые» и эстетичные. Смотрим. 

В супермаркете 

Штурмовик


Вечер в баре

Штурмовик


Домой с продлёнки

Штурмовик


С семьей 

Штурмовик


Вечернее телешоу 

Штурмовик


Свежие новости 

Штурмовик

Спатки 

Штурмовик

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Reddit
Cсылки по теме:
Нейросеть показала супергероев после тяжелого рабочего дня. Просто обнять и плакать!
Нейросеть попросили показать покемонов, которые живут в СССР, но что-то пошло не так
Жеваный крот, жадина-говядина и другие знакомые фразы, созданные нейросетью
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу