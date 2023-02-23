Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Это совсем не кино!

Продолжаем следить за творчеством и способностями нейросети Midjourney. Ранее мы уже показывали, как она изобразила милейших робо-насекомых, несколько самых красивых людей на планете и животных, которые делают селфи.На этот раз ИИ попросили нарисовать обычные будни клона-штурмовика из «Звездных войн». Возможно, эта подборка помогла бы нам увидеть личность за одинаковой внешностью… но не в этот раз. Быт персонажа оказался до боли знаком и совершенно рутинизирован. А вот сами картинки получились «ламповые» и эстетичные. Смотрим.