В WhatsApp теперь можно закреплять несколько сообщений в чате

Фархад
whatsapp

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили небольшое обновление фирменного приложения, в котором появилась возможность закреплять сразу несколько  сообщений в одном чате.

Изначально пользователи WhatsApp могли закреплять только одно сообщение, чтобы оно всегда было видно беседе. Теперь можно прикрепить до трёх сообщений в одном чате.

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Стоит отметить, что в WhatsApp сообщения можно закреплять на 24 часа, 7 дней или 30 дней (по умолчанию — 7 дней). Для сравнения, в Telegram можно на пожизненно закрепить более 10 сообщений.
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Источник:
9to5Mac
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