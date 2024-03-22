В WhatsApp теперь можно закреплять несколько сообщений в чате

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Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили небольшое обновление фирменного приложения, в котором появилась возможность закреплять сразу несколько сообщений в одном чате.Изначально пользователи WhatsApp могли закреплять только одно сообщение, чтобы оно всегда было видно беседе. Теперь можно прикрепить до трёх сообщений в одном чате.Стоит отметить, что в WhatsApp сообщения можно закреплять на 24 часа, 7 дней или 30 дней (по умолчанию — 7 дней). Для сравнения, в Telegram можно на пожизненно закрепить более 10 сообщений.