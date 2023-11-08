Новые MacBook Pro 14 глючат из коробки — покупатели не могут обновить их на macOS Sonoma

Фото: MacRumors



Покупатели нового MacBook Pro 14 столкнулись со странной проблемой прямо из коробки. О ней пишет Big Geek.



Согласно источнику, новоиспеченные владельцы MacBook Pro с чипом M3, представленного совсем недавно, обнаружили, что ноутбуки поставляются с macOS Ventura 13.5. Некоторые попытались обновиться на macOS Sonoma, но не смогли — макбук упорно не находит апдейт, который доступен всем пользователям уже полтора месяца.







Apple официально не комментировала этот странный баг, но, скорее всего, он исправляется Apple официально не комментировала этот странный баг, но, скорее всего, он исправляется свежим апдейтом macOS 14.1.1 . После появления первых отзывов станет ясно, так ли это. А еще Apple выпустила macOS 13.6.2, которая совместима с MacBook Pro 14 (2023) — вероятно, этот патч исправляет проблему с обнаружением апдейтов.