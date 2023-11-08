Новые MacBook Pro 14 глючат из коробки — покупатели не могут обновить их на macOS Sonoma

Олег

Sonoma

Фото: MacRumors

Покупатели нового MacBook Pro 14 столкнулись со странной проблемой прямо из коробки. О ней пишет Big Geek.

Согласно источнику, новоиспеченные владельцы MacBook Pro с чипом M3, представленного совсем недавно, обнаружили, что ноутбуки поставляются с macOS Ventura 13.5. Некоторые попытались обновиться на macOS Sonoma, но не смогли — макбук упорно не находит апдейт, который доступен всем пользователям уже полтора месяца.

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Apple официально не комментировала этот странный баг, но, скорее всего, он исправляется свежим апдейтом macOS 14.1.1. После появления первых отзывов станет ясно, так ли это. А еще Apple выпустила macOS 13.6.2, которая совместима с MacBook Pro 14 (2023) — вероятно, этот патч исправляет проблему с обнаружением апдейтов.

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Источник:
Big Geek
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