Новые MacBook Pro 14 глючат из коробки — покупатели не могут обновить их на macOS Sonoma

Фото: MacRumors
Покупатели нового MacBook Pro 14 столкнулись со странной проблемой прямо из коробки. О ней пишет Big Geek.
Согласно источнику, новоиспеченные владельцы MacBook Pro с чипом M3, представленного совсем недавно, обнаружили, что ноутбуки поставляются с macOS Ventura 13.5. Некоторые попытались обновиться на macOS Sonoma, но не смогли — макбук упорно не находит апдейт, который доступен всем пользователям уже полтора месяца.
Покупатели нового MacBook Pro 14 столкнулись со странной проблемой прямо из коробки. О ней пишет Big Geek.
Согласно источнику, новоиспеченные владельцы MacBook Pro с чипом M3, представленного совсем недавно, обнаружили, что ноутбуки поставляются с macOS Ventura 13.5. Некоторые попытались обновиться на macOS Sonoma, но не смогли — макбук упорно не находит апдейт, который доступен всем пользователям уже полтора месяца.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Apple официально не комментировала этот странный баг, но, скорее всего, он исправляется свежим апдейтом macOS 14.1.1. После появления первых отзывов станет ясно, так ли это. А еще Apple выпустила macOS 13.6.2, которая совместима с MacBook Pro 14 (2023) — вероятно, этот патч исправляет проблему с обнаружением апдейтов.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides