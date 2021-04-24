Обновленный iPad Pro с дисплеем 12,9 дюйма может оказаться несовместим с предыдущими поколениями клавиатуры Magic Keyboard. Об этом рассказали в Bloomberg, ссылаясь на документацию Apple Store.
На прошедшей презентации 20 апреля 2021 года компания Apple показала обновленный iPad Pro диагональю 11 и 12,9 дюйма. Помимо прочего, 12,9’’-модель впервые в истории iPad получила новый дисплей mini-LED. По заявлениям Apple, он намного контрастнее, чем все предыдущие экраны, а также дает возможность полноценно работать с HDR-контентом. Однако эта инновация несет в себе и неприятный нюанс — фирменная клавиатура Apple Magic Keyboard может просто не закрыться, если поместить в нее новый iPad Pro. В согласии с политикой Apple в области дизайна клавиатура подогнана очень плотно и складывается без зазора или запаса в габаритах.
Согласно официальной документации, iPad Pro 2021 с диагональю 12,9 дюйма имеет толщину корпуса 6,4 мм, тогда как предыдущие модели сохраняли показатель в 5,9 мм. Причем даже iPad Pro 2021 с диагональю 11 дюймов остался толщиной 5,9 мм. Это наводит на мысль, что причина утолщения корпуса — тот самый дисплей mini-LED, так как его получил только самый большой iPad Pro. В результате, пользователи, купившие Magic Keyboard 1-3 года назад с расчетом на преемственность поколений iPad могут попасть в неприятную ситуацию.
С одной стороны, разница в 0,5 мм может показаться несущественной. Однако в сложенном состоянии клавиатура в лучшем случае не закроется полностью и будет выглядеть не так эстетично, а в худшем — придавит и повредит дисплей из-за несоответствия размеров. В таком случае покупатели будут вынуждены снова тратить порядка $400 на клавиатуру от Apple, которая была представлена вместе с последним iPad — что будет очень обидно.
Пока iPad Pro 12,9’’ (2021) не попадет в руки первым покупателям и блогерам, мы не узнаем, насколько эта проблема актуально. Однако само предположение, что такой дорогой аксессуар может внезапно «превратиться в тыкву», не может не огорчать.
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