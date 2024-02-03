Новый «Сбер» удалили из App Store. Но есть и хорошие новости

Артем
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Недавно добавленное в маркет приложение «Учет Онлайн» от Сбербанка исчезло спустя два дня.

31 января в App Store банковский сервис появился под новым названием «Учет онлайн». Функционально это тот же «Сбербанк Онлайн» и «СБОЛ», только с новым названием и иконкой. Буквально на следующий день появились сообщения, что старые версии «Сбера» начали отваливаться, а в сообщении от банка настаивали загрузить пока еще доступное приложение из App Store.

Как и предполагалось, Apple оперативно изъяла программу из магазина приложений. Ее еще можно загрузить из раздела «Покупки» в App Store, если вы хоть раз установили «Учет онлайн». 

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Хорошая новость — пользователи сообщают, что старая версия «Сбербанк Онлайн» ожила, но работает нестабильно: наблюдаются долгие загрузки, тормоза, часть интерфейса может не прогружаться. 

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Также вернуть удобную оплату можно благодаря нашей инструкции или обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, где ее восстановят бесплатно.
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Комментарии

+102
horizon
Все кому нужно было скачали это приложение. К тому же сам Сбер присылал Смс а так же на электронку что есть новое приложение, и его нужно скачать.
Сегодня в 12:06
#
S.T.A.L.K.E.R.
+548
S.T.A.L.K.E.R.
Толку от инструкции людям, которые просто не успели скачать новое приложение 😄😄😄⁉️
Сегодня в 12:21
#
Олег Воронин
+2267
Олег Воронин S.T.A.L.K.E.R.
Скачают любое из предыдущих) либо возьмут IPA у друга и звонко поставят его себе
Сегодня в 12:34
#
S.T.A.L.K.E.R.
+548
S.T.A.L.K.E.R. Олег Воронин
Другие не работают, Вы сами в статье указали 😂😂😂
Или статьи не Вами писаны?!
Сегодня в 12:36
#
samOsebe
+547
samOsebe S.T.A.L.K.E.R.
перестали работать старые версии 12 и 13. с 14 вполне работоспособно и можно поделиться по инструкции.
Сегодня в 12:51
#
S.T.A.L.K.E.R.
+548
S.T.A.L.K.E.R. samOsebe
Вчера не работали все 4 версии, сегодня через раз работает «Сбербанк»
Зачем спорить — непонятно ⁉️
Сегодня в 12:57
#
samOsebe
+547
samOsebe S.T.A.L.K.E.R.
с вами никто и не спорит. говорю за себя: умерли старые версии 12 и 13 (как и было предупреждено в рассылке). 14 и выше работали и продолжают работать штатно.
час назад в 15:03
#
Tigrolik
+630
Tigrolik samOsebe
У меня досанкционный сбер 12.15.0 работает.
25 минут назад
#
samOsebe
+547
samOsebe
следовало ожидать удаления. массовая рассылка и максимальная освещённость события были и + и -. плюс в том, что приложение успели скачать наибольшее количество клиентов. ну а минус, что большой засвет для модеров аппстора и не надо даже искать для удаления.
Сегодня в 12:49
#
kardigan
+3477
kardigan
Как говорится: кто не успел-тот не скачал. ) но есть возможность установить другими способами.
2 часа назад в 13:18
#
Aspard
+558
Aspard
Зато владельцам Айфона не скучно последние два года, сплошь ищут как зайти в банк не через браузер, да оплатить не через стикер.
2 часа назад в 13:47
#
+4768
Carter_Mayers Aspard
Вообще проблем не вижу, что на iPhone, что на iPad есть все нужные банковские приложения, за исключением дурацкого ВТБ. Но это вопросы к самому ВТБ, почему им влом перезапускать своё приложение время от времени. Стикер нафиг не упёрся, чехлов не ношу, а лепить на спинку смартфона такую хрень, только портить устройство. Вообще не вижу проблем носить с собой карту, самое главное, подписки и пополнения счёта Apple работают. Лично для меня и всех друзей и знакомых, такая фишка намного важнее, чем Apple Pay.
2 часа назад в 13:56
#
Tigrolik
+630
Tigrolik Aspard
Ты бредишь. Досанкицонный сбер у меня до сих пор работает. И сбол работает. И учет работает. Не захлебнись желчью.
27 минут назад
#
+257
idpro
Непонятно зачем такую огласку они сделали приложению. Могли бы как Совок — выпустили тихонько и говорят только клиентам
час назад в 14:26
#
–579
Stylus idpro
ага, очень вероятно, что из десятка миллионов клиентов никто в инет не напишет, что выпустили приложение... Что за наивность.
час назад в 14:31
#
Tigrolik
+630
Tigrolik idpro
Так они так и сделали.
29 минут назад
#
Tigrolik
+630
Tigrolik
И СБОЛ и досанкционный Сбербанк работают. Тормозят так же, как и Учет. Тормоза от сервера, а не от приложения.
29 минут назад
#
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