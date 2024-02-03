Новый «Сбер» удалили из App Store. Но есть и хорошие новости

Недавно добавленное в маркет приложение «Учет Онлайн» от Сбербанка исчезло спустя два дня.
31 января в App Store банковский сервис появился под новым названием «Учет онлайн». Функционально это тот же «Сбербанк Онлайн» и «СБОЛ», только с новым названием и иконкой. Буквально на следующий день появились сообщения, что старые версии «Сбера» начали отваливаться, а в сообщении от банка настаивали загрузить пока еще доступное приложение из App Store.
Как и предполагалось, Apple оперативно изъяла программу из магазина приложений. Ее еще можно загрузить из раздела «Покупки» в App Store, если вы хоть раз установили «Учет онлайн».
Хорошая новость — пользователи сообщают, что старая версия «Сбербанк Онлайн» ожила, но работает нестабильно: наблюдаются долгие загрузки, тормоза, часть интерфейса может не прогружаться.
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Также вернуть удобную оплату можно благодаря нашей инструкции или обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, где ее восстановят бесплатно.