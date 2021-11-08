Диск Google

Компания Google обновила свой облачный сервис. В «Диске Google» появился более продвинутый поиск, позволяющий гораздо быстрее найти нужный файл.

Поиск в «Диске Google» стал настраиваемым. Вы можете указать, где искать файл (в вашем хранилище или чужом — если этим файлом с вами поделились), какой это тип файла (текстовый документ, таблица, презентация, форма, фотография, видео, PDF и т. п), когда он был последний раз отредактирован, и кто имеет к нему доступ. По замыслу разработчиков, такие опции сильно увеличивают релевантность результатов поиска, что повышает шанс найти нужный файл.

Диск Google

В настоящее время новые опции поиска проходят тестирование и уже доступны некоторым бизнес-аккаунтам (в рамках пакетов Google Workspace, G Suite Basic и G Suite Business). В скором времени они появятся у всех пользователей как в веб-версии «Диска Google», так и в мобильных приложениях.



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Источник:

Android Police Android Police

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