Всем желающим доступна стабильная версия unc0ver 6.1.1. Утилита для джейлбрейка совместима со всеми моделями iPhone, включая 12-ю линейку, а также с актуальными iPad — с любыми устройствами, работающими на iOS 14.3 или старше.
В обновлении исправлены критические ошибки, такие, как случайные перезагрузки устройства и приложений, неожиданные сбои в работе, невозможность ответить на входящий звонок и так далее. Предыдущая версия unc0ver 6.0 вышла неделю назад и впервые получила поддержку всех iOS вплоть до 14.3, однако оказалось очень нестабильной. Теперь выявленные недостатки исправлены.
Чтобы установить это обновление, пользователь должен скачать последнюю версию unc0ver на свой компьютер, после чего пройти обычные шаги по получению джейлбрейка на мобильном устройстве — в результате последний патч успешно установится. Кроме того, на сайте разработчиков размещена инструкция по обновлению iOS-устройства вообще без использования ПК/Мас.
Стоит упомянуть, что джейлбрейка для последних версий iOS, таких как 14.4 и 14.5 beta, пока не существует. Apple больше не подписывает сертификаты для iOS 14.3 или старше, поэтому откат на неё невозможен — на этапе распаковки эта сборка не пройдет проверку на сервере компании. Если Вы уже обновились — остается только ждать следующих релизов, поддерживающих Вашу версию ОС.
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