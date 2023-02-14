Обновление iOS 16.3.1 ломает «Google Фото»

Олег

Google Фото


После обновления до iOS 16.3.1 пользователи iPhone стали жаловаться на проблемы с приложением «Google Фото». Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, приложение «Google Фото» просто отказывается открываться на самой свежей iOS. Пользователи нажимают на иконку, но ничего не происходит — утилита мгновенно дает сбой и закрывается.

На данный момент неизвестно, в чем именно состоит причина ошибки, и каким образом её можно устранить. Нет сомнений, что Google довольно быстро предпримет необходимые действия, а пока возможно стоит подождать и не устанавливать iOS 16.3.1. Только учтите, что без этого апдейта вы подвергаете опасности свое устройство

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5025
tellurian
На форуме часто пишут про это.
20 минут назад
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