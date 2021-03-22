





Сегодня ожидается крупное обновление браузера Opera Touch для iOS, который будет переименован в Opera. Новая версия получит усовершенствованный пользовательский интерфейс, минималистичный дизайн и упор на конфиденциальность, скорость работы и удобство использования одной рукой.Также Opera вводит новую функцию, похожую на Apple Continuity. Она называется Flow и позволяет упростить совместное использование браузера на iOS и Mac: «Когда пользователи нажимают на значок Flow на боковой панели, появляется QR-код, который можно отсканировать с помощью браузера Opera на их устройстве iOS. Это надежно свяжет компьютер пользователя и его мобильное устройство, что позволит легко обмениваться ссылками, заметками, изображениями, файлами и другой информацией без необходимости входа в систему».Еще одна уникальная функция — встроенный кошелек для криптовалюты Ethereum. Также на iOS 14 можно установить новую Opera в качестве браузера по умолчанию. Согласно пресс-релизу, новый браузер Opera для iOS можно будет бесплатно загрузить из App Store начиная с 18:00 по московскому времени.