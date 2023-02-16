Ozon тоже стал брать деньги за возврат товаров. Втихаря и очень робко

Пользователь «Пикабу» с ником GeraltFromMoriya рассказал о списании платы за обратную доставку товара с Ozon. В отличие от Wildberries, который тоже практикует такое, Ozon не указал, что эта плата будет списана при отказе, поэтому сумма списания оказалась сюрпризом для покупателя.
GeraltFromMoriya ожидал, что товар будет доставлен к 14 февраля — именно такая дата была указана при оформлении заказа. Товар задержался и к тому времени оказался неактуальным, поэтому покупатель отказался от него (на что имеет право, согласно Закону «О защите прав потребителей» без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны).
Ozon вернул за товар меньше, чем за него было заплачено — не 2453 руб., а 2304 руб. GeraltFromMoriya обратился в поддержку, чтобы выяснить, почему пришла не вся сумма, и в ходе переписки выяснилось, что Ozon понёс расходы на доставку и решил удержать 149 рублей с покупателя. Вернуть ему эти деньги поддержка отказалась, но после публикации на «Пикабу» Ozon всё же перечислил недостающее.
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Ну так хрен ли, последствия санкций и очередного геморроя, который подкинули чинуши и руководство бизнесу. Пока писюнами клоуны всякие меряются и зарубежные и наши, платит за всё и всегда обычный чел. Им то пофиг, амбиции и понты важнее, а налоги поднять, всякие взносы и сомнительные законы принять дабы казну и свои счета пополнить это они всегда придумают как. А зная многих крупняков, им палец в рот не клади, связи позволяют и бабло, значит можно делать всё что вздумается. Озон конечно люблю и постоянно пользуюсь их услугами, не критично всё это но вся эта хрень только год как началась. Дальше будет жёстче и хуже, через год-два-три-пять
час назад в 16:12
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