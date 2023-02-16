Ozon тоже стал брать деньги за возврат товаров. Втихаря и очень робко





Пользователь «Пикабу» с ником GeraltFromMoriya рассказал о списании платы за обратную доставку товара с Ozon. В отличие от Wildberries, который тоже практикует такое, Ozon не указал, что эта плата будет списана при отказе, поэтому сумма списания оказалась сюрпризом для покупателя.



GeraltFromMoriya ожидал, что товар будет доставлен к 14 февраля — именно такая дата была указана при оформлении заказа. Товар задержался и к тому времени оказался неактуальным, поэтому покупатель отказался от него (на что имеет право, согласно Закону «О защите прав потребителей» без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны).







Ozon вернул за товар меньше, чем за него было заплачено — не 2453 руб., а 2304 руб. GeraltFromMoriya обратился в поддержку, чтобы выяснить, почему пришла не вся сумма, и в ходе переписки выяснилось, что Ozon понёс расходы на доставку и решил удержать 149 рублей с покупателя. Вернуть ему эти деньги поддержка отказалась, но после публикации на «Пикабу» Ozon всё же перечислил недостающее.

