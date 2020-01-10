Qualcomm Snapdragon Ride

Компания Qualcomm представила на выставке CES 2020 пополнение портфолио продуктов для автомобильного транспорта — новую платформу Snapdragon Ride. В составе этой платформы линейка однокристальных систем Snapdragon Ride Safety, ускоритель Snapdragon Ride Safety Accelerator и стек программного обеспечения Snapdragon Ride Autonomous Stack.

Преимущества Snapdragon Ride

  • Интегрированный комплекс по обеспечению транспортной безопасности с надежной ОС и гипервизорами
  • Системы безопасности от различных компания, включая Adaptive AUTOSAR
  • Оптимизированные библиотеки базовых функций для систем компьютерного зрения, обработки сигналов, стандартные арифметические библиотеки
  • ИИ-средства на гетерогенных вычислительных системах
  • Полнофункциональный программный стек функций для вождения на трассе, включая восприятие и планирование
  • Экономичное решение локализации Qualcomm Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP)
  • Программное и аппаратное обеспечения для процесса тестирования
  • Средства управления данными для интеллектуального сбора данных и автоматизированного аннотирования
Платформа Snapdragon Ride призвана решать задачи в области автономного вождения и систем содействия водителю. Сочетание однокристальных систем Snapdragon Ride SoC, ускорителя и автономного стека предлагает автопроизводителям масштабируемое решение для трех сегментов автономных систем. Это уровни L1/L2 (ADAS-системы активной безопасности, включающие автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков и функции удержания на полосе движения); L2+ (системы повышенного комфорта для автоматизированного движения по трассе, самостоятельной парковки и городского вождения в старт-стопном режиме) и L4/L5 (полностью автономное вождение для автономного городского вождения, роботакси и робологистики).

Qualcomm Snapdragon Ride

В основе платформы Snapdragon Ride лежит линейка автотранспортных однокристальных систем Snapdragon SoC с ускорителем. Для ее создания использовались масштабируемые модульные многоядерные процессоры с высокой производительностью, системы ИИ и компьютерного зрения, графические процессоры. Платформа обладает высоким термическим КПД и может применяться в любом сегменте рынка — от L1/L2 (30 TOPS) до L4/L5 (более 700 TOPS при 130 Вт). Возможны различные конструктивные варианты платформы, в том числе с пассивным или воздушным охлаждением, что снижает себестоимость и повышает надежность за счет отсутствия дорогих систем жидкостного охлаждения. При этом упрощается конструкция автомобиля и увеличивается дальность пробега. Однокристальные системы Snapdragon Ride и ускоритель разработаны для систем функциональной безопасности уровня ASIL-D.

Линейка однокристальных ADAS-систем и ускорителей Qualcomm Technologies базируется на фундаментальном принципе использования возможностей гетерогенных вычислений в соответствии с требованиями приложений. Эти ОкС и ускорители обрабатывают большие массивы данных, поступающих от бортовых систем, используя различные технологии Qualcomm Technologies. Это ИИ-системы, сигнальные процессоры для видеокамер, усовершенствованные цифровые процессоры (DSP) для обработки сигналов, поступающих от датчиков, CPU, отвечающие за планирование и принятие решений, графические процессоры, обеспечивающие визуализацию и интерактивную видеосреду с погружением, специализированные системы функциональной и информационной безопасности для ОкС и акселератора автономного вождения.

Qualcomm Snapdragon Ride

Непосредственной частью Snapdragon Ride является программный стек автономного вождения Qualcomm Technologies. Это решение поможет OEM-автопроизводителям и поставщикам ускорить темпы своих разработок и инноваций. Программный стек упрощает задачи по усилению безопасности и повышению комфортности каждодневного вождения, предлагая оптимизированные приложения и ПО для таких сложных случаев, как автономное вождение на трассе с имитацией человеческого стиля, а также такие модульные опции, как восприятие, локализация, объединение информации датчиков и планирование поведения. Программная инфраструктура Snapdragon Ride поддерживает объединение компонентов стека заказчика с компонентами Snapdragon Ride Autonomous Stack.

В первой половине 2020 года платформа Snapdragon Ride будет доступна автопроизводителям и поставщикам для предварительных разработок. По прогнозам Qualcomm, производство первых автомобилей со Snapdragon Ride начнется в 2023 году.


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