Производители начали серьезно удешевлять новые модели смартфонов, чтобы уложиться в их прежнюю стоимость. Об этом рассказали в «Российской газете» со ссылкой на исследование Omdia Research.
Аналитики проштудировали мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2021 года и сделали необычные выводы. Оказалось, что в этом временном отрезке вышли в лидеры смартфоны с тремя камерами, обогнав четырехкамерные модели. Последние пребывали на вершине статистики аж с середины 2020 года, и тренд пошел на спад только сейчас.
Эту тенденцию легко проследить на примерах конкретных моделей-преемников: например в 2020 году вышел Xiaomi Redmi Note 9 с четырьмя камерами, а в Redmi Note 11 Pro месячной давности их всего три. То же самое произошло в Realme — модель 7i в 2020-м получила 4 камеры, а 8i в 2021 — три.
Считается, что это не случайно: производители смартфонов стремятся удешевить свои устройства, так как бесконечно поднимать розничный ценник просто невозможно. Появление четырех объективов было скорее данью моде в гонке технологий, но в юзабилити они зачастую не дают практически ничего. Иными словами, возможности четвертой камеры обычно без труда восполняются тремя другими.
К слову, удешевление затронуло не только модули камер. Евгений Харитонов, главный редактор одного из российских СМИ, отмечает, что эта тенденция распространяется и на другие комплектующие смартфонов. Он приводит пример: Galaxy M51 в свое время получил аккумулятор с рекордными 7000 mAh, а его преемник Galaxy M52 — только 5000 mAh. Похожие перемены происходят в дисплеях: Galaxy M21 обладал разрешением матрицы 2340х1080, а обновлённая модель Galaxy M22 — всего 1600х700 — причём аккумулятор в ней тоже урезали.
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Что что обогнав? о_О
Заголовок потрясающий … ни о чем