В Китае бушует коронавирус, и эта тема широко освещается многими сайтами. Недавние исследования показали, что киберпреступники эксплуатируют страх заражения для того, чтобы распространять вредоносный контент. Компьютерные вирусы могут распространяться в том числе под видом инструкций по профилактике и лечению инфекционных заболеваний.
Проблемы кибербезопасности в последнее время стоят особенно остро как для обычных людей, так и для компаний, ведь утечка конфиденциальной информации может нанести огромный ущерб и привести к ужасающим последствиям. Такие утечки ведут как к репутационным потерям, так и к большим денежным расходам.
Что хуже всего, опасность могут представлять не только вирусы в классическом понимании, но и другой вредоносные контент: вымогатели, шпионские жучки, рекламные кликеры, криптовалютные майнеры и прочее. Всё это угрожает компьютерам и мобильным устройствам.
Встроенный в Windows антивирус «Защитник» не способен обеспечить полноценную и всестороннюю защиту компьютера, а его активность может отрицательно влиять на производительность системы. Например, «Защитник» запрещает работу некоторых программ, чтобы избежать проблем совместимости. Кроме того, эта программа не очень хорошо справляется с выявлением вредоносного кода и игнорирует проникновение некоторых вирусов. Конечно, в последнее время «Защитник» стал работать намного лучше, но он по-прежнему далёк от идеала.
Антивирус Microsoft, в отличие от более продвинутых антивирусных решений, не может сканировать веб-страницы и выявлять вредоносный код в электронной почте. Его основное предназначение — находить вирусы, которые уже проникли на компьютер, и защищать устройство от удалённого взлома с использованием эксплойтов.
Очевидно, что встроенная в Windows 10 защита не способна полноценно справляться с киберугрозами, для этой цели лучше использовать специализированное ПО. Магазин софта BZFuture как раз проводит очередную распродажу. Он предлагает лицензии на популярные антивирусные решения за половину обычной стоимости с ключом для Windows 10 Pro в качестве подарка.
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