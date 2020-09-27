Яркие полярные сияния мерцали в небе над северной частью Атлантического океана 15 апреля 1912 года — в ту ночь, когда затонул Титаник. Теперь новое исследование намекает на то, что геомагнитная буря, вызвавшая северное сияние, могла нарушить работу систем навигации и связи корабля и помешать спасательным работам, что косвенно привело к катастрофе, в результате которой погибло более 1500 пассажиров.
Многие очевидцы писали о полярном сияния в этом регионе во время крушения Титаника, причем один наблюдатель свидетельствовал, что «северное сияние было очень сильным в ту ночь», — сообщила Мила Зинькова, независимый исследователь погоды и фотограф в новом исследовании, опубликованном в журнале Weather.
Полярные сияния образуются в результате солнечных бурь, когда Солнце выбрасывает высокоскоростные потоки электрически заряженного газа (солнечный ветер), которые устремляются в том числе и к Земле. Когда такие заряженные частицы сталкиваются с атмосферой Земли, некоторые из них перемещаются вниз по линиям магнитного поля, при этом взаимодействуя с атмосферными газами, заставляя их красочно светиться зеленым, красным, фиолетовым или синим цветами. Эти заряженные частицы также могут вызывать помехи при радиосвязи и скачки напряжения в электросетях, потенциально мешая нормальной работе электрооборудования.
Солнечная буря (их также называют геомагнитными бурями), достаточно мощная, чтобы вызвать полярное сияние, также могла повлиять на компасы и радиосвязь на Титанике и близлежащих кораблях, пытавшихся прийти ему на помощь. Зинькова заявила в исследовании, что даже сравнительно небольших помех для оборудования тех лет могло быть достаточно, чтобы обречь судно.
А северное сияние, когда тонул Титаник, было очень ярким, и, значит, создаваемые геомагнитной бурей помехи также были сильными. Джеймс Биссет, второй офицер королевского почтового судна «Карпатия» (корабля, который должен был спасти выживших с Титаника), написал в своем журнале в ночь на 14 апреля 1912 года: «Луны не было видно, но северное сияния светило, как лунные лучи, падающие с северного горизонта...» В записи, сделанной пятью часами позже, Биссет отметил, что он все еще мог видеть «зеленоватые лучи» северного сияния, когда «Карпатия» приближалась к спасательным шлюпкам Титаника, сообщила Зинькова.
Северное сияние завораживает и может сигнализировать о геомагнитной буре.
Выжившие с лайнера также сообщали, что видели полярное сияние со своих спасательных шлюпок примерно в 3 часа ночи по местному времени. Свечение «веерообразно изгибалось над северным небом, и его слабые полосы тянулись к Полярной звезде», — писал один из спасшихся с Титаника, Лоуренс Бизли.
В то же самое время, когда заряженные частицы солнечной бури создавали довольно яркое световое шоу, они могли также сбивать компас Титаника. Отклонения всего на 0,5 градуса было бы достаточно, чтобы увести корабль с безопасного курса и направить его на фатальный путь столкновения с айсбергом, сказала Зинькова в своем исследовании. «Эта, казалось бы, незначительная ошибка могла иметь решающее значение между столкновением с айсбергом и избеганием его», — написала она.
Влиянием геомагнитной бури можно объяснить и тот факт, что местоположение, которое рассылалось в сигнале SOS, отличается от местонахождения обломков «Титаника» на достаточно существенные 2-2.5 угловые минуты к югу, что дает порядка 13 морских миль или 24 километров — немалое расстояние и куда выше погрешности приборов тех лет, способных определять местоположение судна с точностью до нескольких угловых секунд — если, конечно, на них не повлияла буря на Солнце.
«Причудливые» сигналы
Радиосигналы в ту ночь действительно были «странными», как сообщали радисты океанского лайнера «Балтика» (это был один из кораблей, который ответил на сигнал бедствия «Титаника», но «Карпатия» добралась туда первой, согласно официальной версии расследования катастрофы). Сигналы SOS, посланные Титаником на близлежащие суда, частично остались неуслышанными, и далеко не все ответы на Титанике, по словам Зиньковой, были получены.
«Официальный отчет о гибели Титаника предполагает, что радиолюбители создали помехи, заглушив радиоволны, и таким образом помешав точной передаче сигнала о чрезвычайной ситуации на лайнере другим находящимся поблизости судам», — написала она.
Взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли.
Однако в то время у ученых были неполные сведения о влиянии, которое геомагнитные бури могут оказывать на ионосферу и радиосвязь. В своем исследовании Зинькова пишет, что именно длительная сильная геомагнитная буря, о которой косвенно говорит яркое полярное сияние, и оказала негативное влияние на отправку и получение сигналов SOS с Титаника близлежащими судами, а помехи от радиолюбителей играли вторичную роль, если вообще мешали на таком большом удалении от суши.
Зинькова добавила, что геомагнитные помехи из-за солнечной бури действительно «могут повлиять на все аспекты трагедии», включая навигационные ошибки, вызвавшие столкновение с айсбергом, и сбои в системе экстренной связи, которые задержали прибытие спасательных судов.
Хотя «Титаник» затонул более 100 лет назад, история этого рокового путешествия и его трагического завершения продолжает интриговать и завораживать. Предметы, спасенные с этого крупнейшего на тот момент судна, имеют на аукционе немалые ценники: так, например, меню обеда первого класса от 14 апреля было продано на аукционе за 88 000 долларов в 2015 году, а оснащенная батарейками «трость-фонарик» одной из выживших пассажирок ушла за 62 500 долларов в 2019 году.
Но хотя слава корабля пока еще не померкла, само затонувшее судно стремительно разрушается. Когда группа исследователей посетила обломки «Титаника» на глубине в несколько километров в августе 2019 года, став первыми дайверами, сделавшими это за последние 14 лет, они обнаружили, что часть правого борта корабля, где располагались просторные общественные залы, оказалась размыта мощными океанскими течениями, которым помогли металлоразрушающие микробы и вызывающая коррозию соль. Так что, возможно, еще через несколько десятилетий от этого самого известного корабля в истории человечества останутся лишь невнятные ржавые обломки, затерянные в глубинах Атлантики.
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