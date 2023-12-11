Пользователи Android и iOS снова могут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp

Олег

Beeper


Разработчики Beeper Mini перезапустили утилиту с другими возможностями. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что Apple внесла изменения в работу своих серверов, после чего Beeper Mini перестал работать. Утилита использовала ошибку в ПО компании, чтобы владельцы Android-смартфонов могли общаться с пользователями iPhone через iMessage. Теперь приложение возродили, но его пришлось серьезно переработать.

«Beeper Mini — cамое быстрорастущее платное приложение для Android в истории с более чем 100 000 загрузок. Это свидетельствует о том, что пользователи Android и iPhone отчаянно хотят иметь возможность общаться в чате вместе с высококачественными изображениями и видео, шифрованием, смайликами, статусом набора текста, уведомлениями о прочтении и всеми современными функциями чата», — команда Beeper Mini. 

Теперь Beeper Mini требует входа в Apple ID, чтобы полноценно общаться через iMessage — без этого переписка просто не работает. Кроме того, больше не получится привязать номер телефона, а найти вас смогут лишь по email, привязанному к вашему Apple ID.

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Скорее всего, Apple сможет отключить утилиту от своих серверов даже после этих изменений. Станет ли она это делать, и как скоро — покажет время. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4712
tellurian
Дарить свой аккаунт кому-то очень странно решение.
Кому надо очень сильно общаться есть другие варианты.
2 часа назад в 07:51
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Олег Воронин
+2243
Олег Воронин tellurian
Пользуясь Android, можно ведь создать специальный Apple ID для Beeper и юзать в счастье
час назад в 08:12
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Pavel Nikiforov
+646
Pavel Nikiforov Олег Воронин
ты что?! как тебе такая мысль пришла в голову? XD
это же ТАААК сложно!
вообще норм практика иметь или создавать специальный аккаунт для левых сервисов
час назад в 08:38
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+37
saman Pavel Nikiforov
А для правых сервисов такая практика возможна?
минуту назад
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