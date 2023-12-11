Пользователи Android и iOS снова могут переписываться друг с другом без Telegram и WhatsApp

«Beeper Mini — cамое быстрорастущее платное приложение для Android в истории с более чем 100 000 загрузок. Это свидетельствует о том, что пользователи Android и iPhone отчаянно хотят иметь возможность общаться в чате вместе с высококачественными изображениями и видео, шифрованием, смайликами, статусом набора текста, уведомлениями о прочтении и всеми современными функциями чата», — команда Beeper Mini.

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Теперь Beeper Mini требует входа в Apple ID, чтобы полноценно общаться через iMessage — без этого переписка просто не работает. Кроме того, больше не получится привязать номер телефона, а найти вас смогут лишь по email, привязанному к вашему Apple ID.Скорее всего, Apple сможет отключить утилиту от своих серверов даже после этих изменений. Станет ли она это делать, и как скоро — покажет время.