Раскрыты два больших нововведения в iOS 18. Это просто класс!



Компания Apple добавит опции, связанные с расшифровкой голоса, в будущие обновления своих ОС. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, свежий инсайд касательно нейросетевого оснащения iOS 18 раскрыл два больших нововведения приложений «Заметки» и «Диктофон». Уже осенью пользователи iPhone и iPad смогут меньше печатать на клавиатуре, заменив набор текста диктофонными записями. А система, в свою очередь, научится:





Расшифровывать аудиозаписи и превращать их в текстовые заметки — как в «Диктофоне», так и в «Заметках»

Расшифровывать, переводить в текст и составлять краткие сводки всей записанной на аудио информации — только в «Заметках».

Помимо iOS 18, обе опции появятся в iPadOS 18 и macOS 15. Есть вероятность, что поддерживать их будут только самые новые модели iPhone, iPad и Mac; ранее сообщалось, что Apple хочет перенести все нейросетевые вычисления прямо на устройство, а это потребует немалой производительности. Похоже, новые iPad Pro получили чипы Silicon M4 не просто так. Помимо iOS 18, обе опции появятся в iPadOS 18 и macOS 15. Есть вероятность, что поддерживать их будут только самые новые модели iPhone, iPad и Mac; ранее сообщалось, что Apple хочет перенести все нейросетевые вычисления прямо на устройство, а это потребует немалой производительности. Похоже, новые iPad Pro получили чипы Silicon M4 не просто так.