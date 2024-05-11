Раскрыты два больших нововведения в iOS 18. Это просто класс!

Олег

iOS 18


Компания Apple добавит опции, связанные с расшифровкой голоса, в будущие обновления своих ОС. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, свежий инсайд касательно нейросетевого оснащения iOS 18 раскрыл два больших нововведения приложений «Заметки» и «Диктофон». Уже осенью пользователи iPhone и iPad смогут меньше печатать на клавиатуре, заменив набор текста диктофонными записями. А система, в свою очередь, научится:

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  • Расшифровывать аудиозаписи и превращать их в текстовые заметки — как в «Диктофоне», так и в «Заметках»
  • Расшифровывать, переводить в текст и составлять краткие сводки всей записанной на аудио информации — только в «Заметках».

Помимо iOS 18, обе опции появятся в iPadOS 18 и macOS 15. Есть вероятность, что поддерживать их будут только самые новые модели iPhone, iPad и Mac; ранее сообщалось, что Apple хочет перенести все нейросетевые вычисления прямо на устройство, а это потребует немалой производительности. Похоже, новые iPad Pro получили чипы Silicon M4 не просто так. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+932
Dmitriy
А голосовой ввод на клавиатуре не? Можно и в заметках им пользоваться давно было... А тот же диктофон используется зачастую в неидеальных условиях, когда много голосов, шума...
Сегодня в 11:43
#
tellurian
+1352
tellurian Dmitriy
Я часто сообщения диктую, потом проверяю и отправляю.
Сегодня в 12:10
#
tellurian
+1352
tellurian
Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологии стартапа на iPhone. Ожидается, что функции от ChatGPT будут доступны в следующей версии iOS 18, пишет Bloomberg. Также Apple ведет переговоры о лицензировании чатбота Gemini от Google.
Сегодня в 12:09
#
Bor™
+618
Bor™
Сначала вас отучат писать, а потом и читать. Всё идёт по плану.
Сегодня в 16:15
#