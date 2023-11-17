Пользователи Gmail получат «волшебную» кнопку, которая избавляет от спама



Компания Google тестирует новую кнопку «Отписаться» для быстрого отказа от рассылок и мошеннических писем. Об этом пишет 9to5Google.



Сейчас кнопка отписки от рассылок зачастую прячется в самом низу письма, так что вам всё равно придется полностью просмотреть его, чтобы до неё дойти. Кроме того, она чаще всего написана мелким шрифтом и размещена в блоке с другим текстом — всё это сделано ради того, чтобы вам было неудобно отписываться от рассылок.









Теперь в приложении Gmail отписаться будет гораздо проще. Google внедряет большую заметную кнопку «Отписаться», которая отображается прямо в шапке письма. По сути, приложение будет само находить в письме ссылку на отписку и встраивать её в собственную, большую и удобную кнопку. Вы сможете нажать её без необходимости листать письмо, выискивать заветную строку и попадать по ней пальцем.



Сейчас функция находится на ранней стадии тестирования в приложении Gmail для Android и может попасть в общий доступ в ближайшие недели или месяцы. Появится ли что-то подобное для ioS, пока неизвестно. Теперь в приложении Gmail отписаться будет гораздо проще. Google внедряет большую заметную кнопку «Отписаться», которая отображается прямо в шапке письма. По сути, приложение будет само находить в письме ссылку на отписку и встраивать её в собственную, большую и удобную кнопку. Вы сможете нажать её без необходимости листать письмо, выискивать заветную строку и попадать по ней пальцем.Сейчас функция находится на ранней стадии тестирования в приложении Gmail для Android и может попасть в общий доступ в ближайшие недели или месяцы. Появится ли что-то подобное для ioS, пока неизвестно.