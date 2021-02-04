Некоторые пользователи macOS Big Sur 11.1 и 11.2 испытывают постоянные проблемы с внешними дисплеями. Это подтверждается многочисленными сообщениями на Reddit, в сообществе поддержки Apple, а также в Twitter и на форуме MacRummors.
Сообщается о наличии двух проблем, которые связаны с подключением внешнего дисплея. Они появились после выпуска macOS Big Sur 11.1, а в 11.2 ситуация усугубилась.
Первая проблема приводит к тому, что порты USB-С не распознают внешние дисплеи, что делает внешние мониторы непригодными для использования. Эта ситуация затрагивает устройства с подключением по DisplayPort и HDMI напрямую или через концентраторы и адаптеры.
Сайт MacRummors подтверждает наличие трудностей после обновления MacBook Pro до macOS Big Sur 11.2. Сообщается, что компьютер не распознаёт подключение через USB-C.
Вторая ошибка приводит к проблемам с разрешением. Внешние дисплеи не могут работать полноценно в 4K с частотой 60 Гц. Вместо этого, некоторые пользователи сообщают, что дисплеи работают в 30 Гц, а иногда распознаются только как устройства Full HD (1080p).
Чаще всего на проблемы с внешним дисплеем жалуются владельцы 16-дюймовых MacBook Pro, но есть также сообщения от пользователей других моделей Mac. Способа устранить трудности с подключением пока нет. С аналогичной ситуацией владельцы компьютеров Apple уже сталкивались после выпуска macOS Big Sur 11.0.1. Похоже, что в первой бета-версии 11.3 компания не устранила эти проблемы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Будем надеятся, что и остальным поправят)))