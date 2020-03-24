Pornhub сообщил, что начиная с сегодняшнего дня на сайте открыт доступ к премиум-контенту для всех желающих из-за пандемии коронавируса. В своем заявлении представители сайта призывают пользователей оставаться дома и свести контакты с людьми к минимуму.
Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех бесплатно в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к видео в разрешении Full HD (1080p) и эксклюзивному контенту. Просмотр видеороликов не будет прерываться рекламой в отличие от обычной версии.
Для получения премиума потребуется поставить выбрать один из пунктов «Я согласен на самоизоляцию и насладиться Premium видео бесплатно» или «Я не могу самоизолироваться, но обещаю, что буду мыть руки и соблюдать дистанцию», затем нажать кнопку «Доступ к бесплатному Premium». Затем нужно будет пройти обычную регистрацию, данные банковской карты вводить не нужно.
Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех бесплатно в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к видео в разрешении Full HD (1080p) и эксклюзивному контенту. Просмотр видеороликов не будет прерываться рекламой в отличие от обычной версии.
Для получения премиума потребуется поставить выбрать один из пунктов «Я согласен на самоизоляцию и насладиться Premium видео бесплатно» или «Я не могу самоизолироваться, но обещаю, что буду мыть руки и соблюдать дистанцию», затем нажать кнопку «Доступ к бесплатному Premium». Затем нужно будет пройти обычную регистрацию, данные банковской карты вводить не нужно.
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