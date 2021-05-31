





Пока что порталы, через которые можно мгновенно переместиться в другую точку в пространстве, находятся за гранью современной науки. Но с помощью высоких технологий можно хотя бы попробовать сделать что-то внешне похожее на фантастические порталы из известной серии игр Portal.Этим и занялись разработчики Центра творчества и инноваций Вильнюсского технического университета Гедимина: в течение 5 лет они разработали и установили два «видеопортала» в виде футуристической круглой двери, один в Вильнюсе, а другой в 600 километрах, в городе Люблин.Разумеется, вместо портала установлен большой круглый дисплей, а камеры «по ту сторону» транслируют на него изображение в режиме реального времени. Разработчики называют это «цифровым мостом», и они хотят продолжить устанавливать такие порталы по всему миру, тем самым объединяя людей различных культур.