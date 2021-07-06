Кот


Прославившийся на весь мир трехэтажный 3D-дисплей в Японии удивил жителей города новой фишкой — теперь на них с высотки смотрит огромный трехцветный кот. Экран размещен возле станции метро Синдзюку в Токио.



Этот рекламный стенд появился уже довольно давно — ранее его владельцы уже использовали другие эффекты, вроде морской волны или огромного циклопа. Он имеет светодиодный изогнутый дисплей с разрешением контента вплоть до 4К, а также может воспроизводить звуки. Для того, чтобы увидеть 3D-эффект на этом экране, специальные очки не требуются. Цель у такого развлечения довольно банальна — привлечь внимание прохожих и туристов к рекламе на этом дисплее. К слову, вот еще видео с подобными спецэффектами:





Огромный кот — это последнее изобретение маркетологов. На видео снят всего лишь тестовый прогон, а по-настоящему кота запустят лишь с 12 июля. По замыслу создателей кампании котейка будет появляться между рекламными роликами и мяукать на прохожих. Скорее всего, маркетологи рассчитывают, что, в ожидании очередного появления кота, прохожие будут терпеливо смотреть любые рекламные ролики.

Ранее мы рассказали о нескольких странных и необычных электромобилях из Китая — минивене и кроссовере. Они отличаются неказистым внешним видом и бюджетной стоимостью. Чего не скажешь о новой Tesla Model S Plaid — это очень стильный и быстрый электромобиль, но с ним оказалось не всё гладко. Первый серийный авто загорелся без видимых причин



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

YouTube YouTube

Ссылки по теме:

Женщина выжила вопреки прогнозам — её спасли Apple Watch Женщина выжила вопреки прогнозам — её спасли Apple Watch

Российское изобретение: фильмы будут пахнуть Российское изобретение: фильмы будут пахнуть

Знаете ли вы, какие TWS-наушники были первыми? Вы удивитесь, но это не AirPods Знаете ли вы, какие TWS-наушники были первыми? Вы удивитесь, но это не AirPods