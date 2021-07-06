Прославившийся на весь мир трехэтажный 3D-дисплей в Японии удивил жителей города новой фишкой — теперь на них с высотки смотрит огромный трехцветный кот. Экран размещен возле станции метро Синдзюку в Токио.
Этот рекламный стенд появился уже довольно давно — ранее его владельцы уже использовали другие эффекты, вроде морской волны или огромного циклопа. Он имеет светодиодный изогнутый дисплей с разрешением контента вплоть до 4К, а также может воспроизводить звуки. Для того, чтобы увидеть 3D-эффект на этом экране, специальные очки не требуются. Цель у такого развлечения довольно банальна — привлечь внимание прохожих и туристов к рекламе на этом дисплее. К слову, вот еще видео с подобными спецэффектами:
Огромный кот — это последнее изобретение маркетологов. На видео снят всего лишь тестовый прогон, а по-настоящему кота запустят лишь с 12 июля. По замыслу создателей кампании котейка будет появляться между рекламными роликами и мяукать на прохожих. Скорее всего, маркетологи рассчитывают, что, в ожидании очередного появления кота, прохожие будут терпеливо смотреть любые рекламные ролики.
Ранее мы рассказали о нескольких странных и необычных электромобилях из Китая — минивене и кроссовере. Они отличаются неказистым внешним видом и бюджетной стоимостью. Чего не скажешь о новой Tesla Model S Plaid — это очень стильный и быстрый электромобиль, но с ним оказалось не всё гладко. Первый серийный авто загорелся без видимых причин.
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