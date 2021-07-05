По данным «Ведомостей», российская компания Illusion создала прототип устройства для распыления разных запахов во время показа фильма. Гаджет называется Illusion Aroma и выполнен в виде миниатюрной колонки.
Специалисты Illusion самостоятельно разработали технологию, которая лежит в основе этого устройства. Они проанализировали более сотни популярных фильмов, выбрали запахи, которые соответствуют тем или иным сценам и составили библиотеку ароматов. В эту библиотеку входят, например, запахи свежей выпечки и кофе.
В Illusion Aroma установлены четыре барабана, в каждом из которых размещено по семь картриджей с разными запахами. Сложные ароматы складываются из сочетания нескольких более простых. Устройство подключается к телевизору или проектору с помощью Bluetooth и синхронизирует запахи с видеорядом.
Поначалу разработчики будут добавлять в фильмы дорожку с информацией о запахах по аналогии с озвучкой, а в дальнейшем создадут нейросеть, благодаря которой ароматизирующая колонка будет самостоятельно активировать тот или иной запах в зависимости от происходящего на экране.
На завершение разработки компании требуется ещё около 40 миллионов рублей. Illusion планирует продавать этот гаджет кинотеатрам для установки в небольших залах. Но его можно будет приобрести домой. Планируемая розничная стоимость устройства — 50 тысяч рублей.
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