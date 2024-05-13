Появилась крутейшая замена стандартному «Проводнику» в Windows 11

Александр


Команда разработчиков Files Community выпустила обновлённую версию приложения Files. Оно заменяет стандартный «Проводник» в Windows 11, глубоко встраиваясь в систему.

Files выглядит почти так же, как «Проводник», но обладает расширенными возможностями и настройками. Лучше всего это приложение работает с утилитой Listary, которая позволяет очень быстро находить на компьютере установленные программы файлы с фильтрацией по дате создания и типу.



В Files гораздо больше действий, которые можно выполнять с папками и файлами: встраивание облачных сервисов, кнопка для очистки «Корзины», предпросмотр эскизов, выбор стартовой папки, добавление меток к файлам и многое другое. Также есть просмотр дополнительной информации о медиафайлах (например, битрейт и разрешение) и анимация перемещения значков при изменении размера окна, масштабирование значков, а в настройках можно изменить цветовую схему и даже установить любое изображение в качестве фона. Разработчики предусмотрели замену «Проводника» приложением Files (это можно сделать через настройки), но они предупреждают, что это может привести к непредсказуемым последствиям (например, падению старых программ, которые задействуют классический «Проводник»).



Приложение Files распространяется бесплатно и поддерживает русский язык. Его исходный код опубликован на GitHub.

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Комментарии

Dmitriy
+935
Dmitriy
Ну 11-я и так система с "особенностями" до сих пор. Лишние "глубокие" встраивания туда — себе дороже. Да и дурное это дело, потом к подобным привыкают и на чистой системе, без этих прибоуд, начинаются непонятки. Ойтишнеги, класса "кул хацкер" любят так поизвращаться, а другим потом разгребай, откуда ноги растут...
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