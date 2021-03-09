





У вас никогда не было такого, что из-за своего имени или фамилии вы не могли пользоваться сервисами Apple? А вот американке Рэйчел Тру не повезло с этим. Все дело в том, что ее фамилия на английском пишется как True («правда»), что частенько используется в программном коде вместе с «false» («ложь»).В итоге, если девушка вбивает свою фамилии в iCloud, то он выдает ошибку о невозможности использовать «true» как фамилию — видимо, как раз происходит конфликт в коде. Такая проблема преследует бедную Рэйчел уже полгода, при этом с нее продолжают списывать деньги за тарифный план iCloud, воспользоваться которым она не может, как и получить доступ к данным в нем. Перейти на бесплатный план она не может — потеряется важная информация.При этом служба поддержки Apple в течение полугода ей ничем помочь не смогла, так что девушка решила написать о своей проблеме миру в надежде, что все-таки хоть кто-то из купертиновской компании обратит на нее внимание и поможет. Но, увы, пока что Apple ситуацию не прокомментировала.