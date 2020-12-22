Правительство РФ одобрило десять российских приложений, которые должны быть в обязательном порядке предустановлены на продающиеся в России телевизоры с функцией Smart TV. Как пишет «Прайм» со ссылкой на Минцифры, в этот перечень вошли Wink, ivi, «Первый», «Кинопоиск», Оkkо, Morе.tv, Premier, «Смотрим», НТВ и Start.
Всего было рассмотрено 28 заявок. При выборе приложений учитывалось государственное участие в компании, владеющей сервисом, количество пользователей, а также наличие отечественного видеоконтента и собственного производства видео. Роскомнадзор отобрал приложения сервисов, ориентированных в основном на российскую аудиторию с количеством пользователей более ста тысяч в сутки.
Закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступит в силу с 1 апреля 2021 года. В перечне приложений для смартфонов несколько категорий, в том числе браузеры, карты, мессенджеры и поисковики. Некоторые производители электроники высказывались против этого закона, они считают, что он приведёт к монополизации российского рынка приложений.
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РЖАЧ 🤣